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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 лис, 2019 21:34
Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались.
На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить?
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Slx
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:45
Slx написав:
Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались.
На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить?
У меня похожая ситуация была в ПУМБе. Платил с карты Конкорда. Пумб мурыжил 6 дней - потом посоветовал написать заяву в Конкорде. Написал. На следующий день ПУМБ деньги нашел. С Конкорда только перезвонили - уточнили правда ли что деньги на ПУМБ зашли (им так ответил ПУМБ на их запрос). По итогу ничего не платил. Если что заявление писал в произвольной форме, описывая что, когда и как произошло.
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Додано: Сер 27 лис, 2019 21:50
Slx
У мене щось схоже було коли з Привата на ТАСю сеп-ом переказував і трохи помилився з реквізитами. Гроші "пропали" і дві дні ніде не з'являлися. Приват підтвердив що гроші переказав, гаряча лінія ТАСі морозилась і розповідала про три банківські дні. На третій день, здається, зателефонував фахівець з ТАСі (не гарячка) і повідомив "Я вам посылку принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету" (с)
Коротше, попросили щоб банк-відправник відправив їм скореговані реквізити по платежу. Після цього я зателефонував на підтримку Привату, вони це оперативно вирішили, після чого ТАСя гроші на рахунок перерахувала.
Так що скоріше за все гроші десь в ТАСі на котловому, а гарячка це не бачить.
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Додано: Чет 28 лис, 2019 00:03
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greenozon
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Додано: Чет 28 лис, 2019 00:25
greenozon написав:
https://news.finance.ua/ua/news/-/460728/do-uvagy-kliyentiv-zminy-do-taryfiv-za-produktom-oshhadnyj-rahunok
Ліквідність зашкалює? Може краще б на ліміти пустили?..
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