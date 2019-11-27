Додано: Чет 28 лис, 2019 04:08

she_ne_investor, Flamingo, Да особая хохма тут еще в том, что я платил коммуналку, то есть через их же специальное меню с уже готовыми счетами из "подписок". То есть и реквизиты все должны совпадать и проблем с 3Д секьюр там не было... А оно вот как.

Это кстати уже вторая проблема с коммуналкой там, первая была когда квитанцию не выдавало из-за отсутствующих заполненных полей DocumentID и ProcessingID (ORA-20040). То есть мобильное приложение в дырах. А сайт вряд ли лучше, хотя отныне буду с него отправлять до первой очередной ошибки.



Подожду день и в Пятницу придется в Укрсиб идти. А Укрсиб - не ПУМБ, после вопроса "Ну так деньги пришли в другой банк?" может продолжить фразой "Ну так вот с тебя и 50 грн".