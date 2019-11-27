Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались. На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить?
Slx написав:Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались. На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить?
У меня похожая ситуация была в ПУМБе. Платил с карты Конкорда. Пумб мурыжил 6 дней - потом посоветовал написать заяву в Конкорде. Написал. На следующий день ПУМБ деньги нашел. С Конкорда только перезвонили - уточнили правда ли что деньги на ПУМБ зашли (им так ответил ПУМБ на их запрос). По итогу ничего не платил. Если что заявление писал в произвольной форме, описывая что, когда и как произошло.
Slx У мене щось схоже було коли з Привата на ТАСю сеп-ом переказував і трохи помилився з реквізитами. Гроші "пропали" і дві дні ніде не з'являлися. Приват підтвердив що гроші переказав, гаряча лінія ТАСі морозилась і розповідала про три банківські дні. На третій день, здається, зателефонував фахівець з ТАСі (не гарячка) і повідомив "Я вам посылку принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету" (с) Коротше, попросили щоб банк-відправник відправив їм скореговані реквізити по платежу. Після цього я зателефонував на підтримку Привату, вони це оперативно вирішили, після чого ТАСя гроші на рахунок перерахувала. Так що скоріше за все гроші десь в ТАСі на котловому, а гарячка це не бачить.
she_ne_investor, Flamingo, Да особая хохма тут еще в том, что я платил коммуналку, то есть через их же специальное меню с уже готовыми счетами из "подписок". То есть и реквизиты все должны совпадать и проблем с 3Д секьюр там не было... А оно вот как. Это кстати уже вторая проблема с коммуналкой там, первая была когда квитанцию не выдавало из-за отсутствующих заполненных полей DocumentID и ProcessingID (ORA-20040). То есть мобильное приложение в дырах. А сайт вряд ли лучше, хотя отныне буду с него отправлять до первой очередной ошибки.
Подожду день и в Пятницу придется в Укрсиб идти. А Укрсиб - не ПУМБ, после вопроса "Ну так деньги пришли в другой банк?" может продолжить фразой "Ну так вот с тебя и 50 грн".