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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3053305430553056>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:34

Re: ТАСКОМБАНК

Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались.
На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:45

  Slx написав:Пропал платеж через TAS2U, его вообще не видно, хотя деньги с карты (другого банка) списались.
На горячке отказались даже принимать заявку, хотя платеж их сервисом был проведен. Предложили подавать в другом банке оспаривание операции, что очень интересно: за необоснованное оспаривание нужно штраф платить, а операцию я проводил - кто знает что ТАСКомбанк после запроса другого банка петь начнет, вдруг сразу все найдет, проведет, а мне штраф платить?

У меня похожая ситуация была в ПУМБе. Платил с карты Конкорда. Пумб мурыжил 6 дней - потом посоветовал написать заяву в Конкорде. Написал. На следующий день ПУМБ деньги нашел. С Конкорда только перезвонили - уточнили правда ли что деньги на ПУМБ зашли (им так ответил ПУМБ на их запрос). По итогу ничего не платил. Если что заявление писал в произвольной форме, описывая что, когда и как произошло.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 21:50

Slx
У мене щось схоже було коли з Привата на ТАСю сеп-ом переказував і трохи помилився з реквізитами. Гроші "пропали" і дві дні ніде не з'являлися. Приват підтвердив що гроші переказав, гаряча лінія ТАСі морозилась і розповідала про три банківські дні. На третій день, здається, зателефонував фахівець з ТАСі (не гарячка) і повідомив "Я вам посылку принёс. Tолько я вам её не отдам, потому что у вас документов нету" (с) :mrgreen: Коротше, попросили щоб банк-відправник відправив їм скореговані реквізити по платежу. Після цього я зателефонував на підтримку Привату, вони це оперативно вирішили, після чого ТАСя гроші на рахунок перерахувала.
Так що скоріше за все гроші десь в ТАСі на котловому, а гарячка це не бачить.
she_ne_investor
 
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 00:25

  greenozon написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/460728/do-uvagy-kliyentiv-zminy-do-taryfiv-za-produktom-oshhadnyj-rahunok

Ліквідність зашкалює? Може краще б на ліміти пустили?..
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klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 04:08

Re: ТАСКОМБАНК

she_ne_investor, Flamingo, Да особая хохма тут еще в том, что я платил коммуналку, то есть через их же специальное меню с уже готовыми счетами из "подписок". То есть и реквизиты все должны совпадать и проблем с 3Д секьюр там не было... А оно вот как.
Это кстати уже вторая проблема с коммуналкой там, первая была когда квитанцию не выдавало из-за отсутствующих заполненных полей DocumentID и ProcessingID (ORA-20040). То есть мобильное приложение в дырах. А сайт вряд ли лучше, хотя отныне буду с него отправлять до первой очередной ошибки.

Подожду день и в Пятницу придется в Укрсиб идти. А Укрсиб - не ПУМБ, после вопроса "Ну так деньги пришли в другой банк?" может продолжить фразой "Ну так вот с тебя и 50 грн".
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 04:21

  Hack-Stock написав:Подскажите кешбек 1% за свои по Б5 или по вике, я забыл

Если офлайн, то по обеим
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:37

  Stringer написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите кешбек 1% за свои по Б5 или по вике, я забыл

Если офлайн, то по обеим

А по валютным Б5 также дает 1%КБ?
patrikk
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 08:59

  patrikk написав:
  Stringer написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите кешбек 1% за свои по Б5 или по вике, я забыл

Если офлайн, то по обеим

А по валютным Б5 также дает 1%КБ?


Доброго ранку.

За розрахунок валютною картою Велика 5, передбачено нарахування кешбеку в розмірі 1% згідно з умовами - https://tascombank.ua/files/OFITsIYNI_U ... 05.2019_(1).pdf
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:51

  Slx написав:мобильное приложение в дырах. А сайт вряд ли лучше

Нашли от кого и через что платить. Таких стороной обходить нужно, а платить через проверенных.
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