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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 10:58
Stringer написав: Hack-Stock написав:
Подскажите кешбек 1% за свои по Б5 или по вике, я забыл
Если офлайн, то по обеим
По Б5 1% за свои, на всё офлайн или только продукты и АЗС?
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Додано: Чет 28 лис, 2019 11:02
Hack-Stock написав: Stringer написав: Hack-Stock написав:
Подскажите кешбек 1% за свои по Б5 или по вике, я забыл
Если офлайн, то по обеим
По Б5 1% за свои, на всё офлайн или только продукты и АЗС?
Вааще на всё, и оф- и онлайн, ну кроме повышен. %%
см. Талбицу в конце док-та https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
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