frennymay написав:Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні?
Даже больше того - не только те что после 17-00, а 99% "торговых" операций за пятницу - пройдут уже декабрем (возможное исключение - операции в терминалах принадлежащих Тасу - но таких немного). И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше
Всім привіт. Якщо весь кишмиш вибраний в цьому місяці то з п’ятниці він вже буде рахуватись в рахунок грудня? Наперед дякую.
frennymay написав:Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні?
Даже больше того - не только те что после 17-00, а 99% "торговых" операций за пятницу - пройдут уже декабрем (возможное исключение - операции в терминалах принадлежащих Тасу - но таких немного). И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше
Всім привіт. Якщо весь кишмиш вибраний в цьому місяці то з п’ятниці він вже буде рахуватись в рахунок грудня? Наперед дякую.
Напомните пожалуйста покупка онлайн в $ WC лучше сначала купить онлайн валюты (она тут без %) и уже с WC заплатить, будут списаны $ а уже потом если не хватит грн по курсу (но тут +1% за конвертацию) кешбек будет за $ по курсу в грн 2% чистыми? и максимально можно на 777 в месяц чистыми? ничего не упустил?
anis написав:Напомните пожалуйста покупка онлайн в $ WC лучше сначала купить онлайн валюты (она тут без %) и уже с WC заплатить, будут списаны $ а уже потом если не хватит грн по курсу (но тут +1% за конвертацию) кешбек будет за $ по курсу в грн 2% чистыми? и максимально можно на 777 в месяц чистыми? ничего не упустил?
максимально по Виике можно получить 500 грн. 71 коп. чистыми - все остальное правильно