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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3053305430553056

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 10:58

  Stringer написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите кешбек 1% за свои по Б5 или по вике, я забыл

Если офлайн, то по обеим

По Б5 1% за свои, на всё офлайн или только продукты и АЗС?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 11:02

  Hack-Stock написав:
  Stringer написав:
  Hack-Stock написав:Подскажите кешбек 1% за свои по Б5 или по вике, я забыл

Если офлайн, то по обеим

По Б5 1% за свои, на всё офлайн или только продукты и АЗС?

Вааще на всё, и оф- и онлайн, ну кроме повышен. %% :wink:
см. Талбицу в конце док-та
https://tascombank.ua/files/__umovy_pro ... 5.2019.pdf
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:12

  Flamingo написав:
  frennymay написав:Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні?

Даже больше того - не только те что после 17-00, а 99% "торговых" операций за пятницу - пройдут уже декабрем (возможное исключение - операции в терминалах принадлежащих Тасу - но таких немного). И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше
Всім привіт. Якщо весь кишмиш вибраний в цьому місяці то з п’ятниці він вже буде рахуватись в рахунок грудня? Наперед дякую.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 12:41

  extreme_lviv_ua написав:
  Flamingo написав:
  frennymay написав:Народ, я правильно розумію, що операції по кредитних картах, здійснені у цю п'ятницю після 17:00, будуть проведені вже у наступному місяці, з погашенням у січні?

Даже больше того - не только те что после 17-00, а 99% "торговых" операций за пятницу - пройдут уже декабрем (возможное исключение - операции в терминалах принадлежащих Тасу - но таких немного). И значительная часть операций проведенных в четверг - тоже проведется декабрем - но там риск "попадания еще в ноябрь" повыше
Всім привіт. Якщо весь кишмиш вибраний в цьому місяці то з п’ятниці він вже буде рахуватись в рахунок грудня? Наперед дякую.

Да, кроме викенда
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 14:56

кешбек на WC

Напомните пожалуйста
покупка онлайн в $
WC
лучше сначала купить онлайн валюты (она тут без %)
и уже с WC заплатить, будут списаны $ а уже потом если не хватит грн по курсу (но тут +1% за конвертацию)
кешбек будет за $ по курсу в грн 2% чистыми?
и максимально можно на 777 в месяц чистыми? ничего не упустил?
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:15

  anis написав:Напомните пожалуйста
покупка онлайн в $
WC
лучше сначала купить онлайн валюты (она тут без %)
и уже с WC заплатить, будут списаны $ а уже потом если не хватит грн по курсу (но тут +1% за конвертацию)
кешбек будет за $ по курсу в грн 2% чистыми?
и максимально можно на 777 в месяц чистыми? ничего не упустил?

максимально по Виике можно получить 500 грн. 71 коп. чистыми - все остальное правильно
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:17

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:максимально по Виике можно получить 500 грн. 71 коп. чистыми
это я с Б5 перепутал, там 777?
anis
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:28

  anis написав:
  Flamingo написав:максимально по Виике можно получить 500 грн. 71 коп. чистыми
это я с Б5 перепутал, там 777?

да
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 16:19

  Flamingo написав:
  anis написав:
  Flamingo написав:максимально по Виике можно получить 500 грн. 71 коп. чистыми
это я с Б5 перепутал, там 777?

да

Уточню:
777 гряз = 625 чист
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:15

Re: ТАСКОМБАНК

Решил открыть их акционный депозит, после того как самый иновационный банк порезал ставки, но кешбек за кредитные не добавил. Из плюсов там уже есть пополнение первые 3 месяца. 17,5% на 12 и 9 мес.
pavyak
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