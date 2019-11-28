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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:50
Сегодняшний кешбек по вике уже не выплатят завтра, пойдет на декабрь?
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Maksi2
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Додано: Чет 28 лис, 2019 21:48
mihasik написав: Amid написав:mihasik iHerb
проходит как продукты и супермаркеты в Моне.
Спасибо! Оплатил моней.
В Моно - "Краса і здоров'я".
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V2
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Додано: Чет 28 лис, 2019 23:00
По Пудре смс бесплатные?
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novichok
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Додано: Чет 28 лис, 2019 23:25
novichok написав:
По Пудре смс бесплатные?
бесплатные
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velvet
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