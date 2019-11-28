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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3054305530563057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:50

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодняшний кешбек по вике уже не выплатят завтра, пойдет на декабрь?
Maksi2
 
Повідомлень: 326
З нами з: 18.06.19
Подякував: 59 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:48

  mihasik написав:
  Amid написав:mihasik
iHerb проходит как продукты и супермаркеты в Моне.

Спасибо! Оплатил моней.


В Моно - "Краса і здоров'я".
V2
4
 
Повідомлень: 6347
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 997 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:00

По Пудре смс бесплатные?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1985
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:25

  novichok написав:По Пудре смс бесплатные?

бесплатные
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velvet
 
Повідомлень: 2491
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 293 раз.
 
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  #<1 ... 3054305530563057
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