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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:50
Re: ТАСКОМБАНК
Сегодняшний кешбек по вике уже не выплатят завтра, пойдет на декабрь?
Додано: Чет 28 лис, 2019 21:48
Додано: Чет 28 лис, 2019 23:25
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:47
В чем прикол, что при гашении использованного кредитного лимита по Weekend одним переводом (СЭПом) поступившая сумма разбивается на две части и отображается в выписке двумя строками? Обе обозначаются одинаково - "Погашення заборгованості за кредитним договором". Похоже, зачем-то отделяют сумму минимального платежа. А по Б5 ничего такого нет, все записывается одной строкой.
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