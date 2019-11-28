ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лис, 2019 19:50
Сегодняшний кешбек по вике уже не выплатят завтра, пойдет на декабрь?
Maksi2
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Додано: Чет 28 лис, 2019 21:48
mihasik написав: Amid написав: mihasik iHerb
проходит как продукты и супермаркеты в Моне.
Спасибо! Оплатил моней.
В Моно - "Краса і здоров'я".
V2
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Додано: Чет 28 лис, 2019 23:00
По Пудре смс бесплатные?
novichok
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Додано: Чет 28 лис, 2019 23:25
novichok написав:
По Пудре смс бесплатные?
бесплатные
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velvet
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:47
В чем прикол, что при гашении использованного кредитного лимита по Weekend одним переводом (СЭПом) поступившая сумма разбивается на две части и отображается в выписке двумя строками? Обе обозначаются одинаково - "Погашення заборгованості за кредитним договором". Похоже, зачем-то отделяют сумму минимального платежа. А по Б5 ничего такого нет, все записывается одной строкой.
candidat
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:29
V2 написав: mihasik написав: Amid написав: mihasik iHerb
проходит как продукты и супермаркеты в Моне.
Спасибо! Оплатил моней.
В Моно - "Краса і здоров'я".
Добрый день!
К сожалению, с некоторого времени из описаний категорий кэшбека в приложении был убран перечень входящих в него MCC. Поэтому, могли бы Вы подсказать, к какой категории относится MCC 5499 ? С уважением. Здравствуйте! Меня зовут Александр, служба поддержки monobank Это категория "Продукты и супермаркеты" - товары и услуги в супермаркетах и специализированных магазинах по продаже продуктов питания и напитков.
Возможно, конечно, с тех пор айхерб и поменял МСС
Хотя по ссылке
https://mcc-codes.ru/code/5499
Айхерб в первой же строчке
Ещё как вариант - моня чудит с настройками. Они могут менять категории магазинов не смотря на МСС. Когда я платил последний раз на Айхербе моней - точно была категория "Продукты и супермаркеты".
Amid
Повідомлень: 1171
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