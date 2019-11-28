В чем прикол, что при гашении использованного кредитного лимита по Weekend одним переводом (СЭПом) поступившая сумма разбивается на две части и отображается в выписке двумя строками? Обе обозначаются одинаково - "Погашення заборгованості за кредитним договором". Похоже, зачем-то отделяют сумму минимального платежа. А по Б5 ничего такого нет, все записывается одной строкой.
2XL написав:Пудру обязательно получать где Б5 оформляли или можно в любом отделении?
Доброго дня.
Ви бажаєте як окремий рахунок, чи додаткову до В5?
TASCOMBANK, напишите и за отдельный счёт и за доп карту к Б5. Инфа не помешает P.S. Хотя из вашего вопроса видно, что доп. карту получаем в том же отделении, а отдельный счёт можно в любом другом, верно?
2XL написав:Пудру обязательно получать где Б5 оформляли или можно в любом отделении?
Доброго дня.
Ви бажаєте як окремий рахунок, чи додаткову до В5?
TASCOMBANK, напишите и за отдельный счёт и за доп карту к Б5. Инфа не помешает P.S. Хотя из вашего вопроса видно, что доп. карту получаем в том же отделении, а отдельный счёт можно в любом другом, верно?
Окремий рахунок можливо в будь-якому відділенні відкрити. Додаткову карту до рахунку також, але якщо будете відкривати не на тому відділенні за яким закріплено рахунок - це займе більше часу.