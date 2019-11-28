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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3054305530563057

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 19:50

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодняшний кешбек по вике уже не выплатят завтра, пойдет на декабрь?
Maksi2
 
Повідомлень: 326
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Подякував: 59 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 21:48

  mihasik написав:
  Amid написав:mihasik
iHerb проходит как продукты и супермаркеты в Моне.

Спасибо! Оплатил моней.


В Моно - "Краса і здоров'я".
V2
4
 
Повідомлень: 6348
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 997 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:00

По Пудре смс бесплатные?
novichok
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Повідомлень: 1987
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Подякував: 4 раз.
Подякували: 163 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 23:25

  novichok написав:По Пудре смс бесплатные?

бесплатные
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velvet
 
Повідомлень: 2491
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Подякував: 9 раз.
Подякували: 293 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 04:47

В чем прикол, что при гашении использованного кредитного лимита по Weekend одним переводом (СЭПом) поступившая сумма разбивается на две части и отображается в выписке двумя строками? Обе обозначаются одинаково - "Погашення заборгованості за кредитним договором". Похоже, зачем-то отделяют сумму минимального платежа. А по Б5 ничего такого нет, все записывается одной строкой.
candidat
 
Повідомлень: 592
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Подякував: 5 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 08:29

Re: ТАСКОМБАНК

  V2 написав:
  mihasik написав:
  Amid написав:mihasik
iHerb проходит как продукты и супермаркеты в Моне.

Спасибо! Оплатил моней.


В Моно - "Краса і здоров'я".


Добрый день!

К сожалению, с некоторого времени из описаний категорий кэшбека в приложении был убран перечень входящих в него MCC. Поэтому, могли бы Вы подсказать, к какой категории относится MCC 5499 ?

С уважением.

Здравствуйте! Меня зовут Александр, служба поддержки monobank

Это категория "Продукты и супермаркеты" - товары и услуги в супермаркетах и специализированных магазинах по продаже продуктов питания и напитков.


Возможно, конечно, с тех пор айхерб и поменял МСС
Хотя по ссылке
https://mcc-codes.ru/code/5499
Айхерб в первой же строчке

Ещё как вариант - моня чудит с настройками. Они могут менять категории магазинов не смотря на МСС. Когда я платил последний раз на Айхербе моней - точно была категория "Продукты и супермаркеты".
Amid
 
Повідомлень: 1171
З нами з: 12.06.08
Подякував: 120 раз.
Подякували: 211 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 10:49

Re: ТАСКОМБАНК

Пудру обязательно получать где Б5 оформляли или можно в любом отделении?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3201
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:10

  2XL написав:Пудру обязательно получать где Б5 оформляли или можно в любом отделении?


Доброго дня.

Ви бажаєте як окремий рахунок, чи додаткову до В5?
TASCOMBANK
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:29

  TASCOMBANK написав:
  2XL написав:Пудру обязательно получать где Б5 оформляли или можно в любом отделении?


Доброго дня.

Ви бажаєте як окремий рахунок, чи додаткову до В5?


TASCOMBANK, напишите и за отдельный счёт и за доп карту к Б5. Инфа не помешает
P.S. Хотя из вашего вопроса видно, что доп. карту получаем в том же отделении, а отдельный счёт можно в любом другом, верно?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 11:51

  novichok написав:
  TASCOMBANK написав:
  2XL написав:Пудру обязательно получать где Б5 оформляли или можно в любом отделении?


Доброго дня.

Ви бажаєте як окремий рахунок, чи додаткову до В5?


TASCOMBANK, напишите и за отдельный счёт и за доп карту к Б5. Инфа не помешает
P.S. Хотя из вашего вопроса видно, что доп. карту получаем в том же отделении, а отдельный счёт можно в любом другом, верно?


Окремий рахунок можливо в будь-якому відділенні відкрити.
Додаткову карту до рахунку також, але якщо будете відкривати не на тому відділенні за яким закріплено рахунок - це займе більше часу.
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2774
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Подякував: 12 раз.
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