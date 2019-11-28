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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3055305630573058

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:00

  TASCOMBANK написав:
Окремий рахунок можливо в будь-якому відділенні відкрити.
Додаткову карту до рахунку також, але якщо будете відкривати не на тому відділенні за яким закріплено рахунок - це займе більше часу.


Коли вже нарешті, Ви відмінете кріпосне право? 21 вік - на дворі :wink:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:14

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK написав:
  novichok написав:
  TASCOMBANK написав:[quote="4805394:2XL"]Пудру обязательно получать где Б5 оформляли или можно в любом отделении?


Доброго дня.

Ви бажаєте як окремий рахунок, чи додаткову до В5?


TASCOMBANK, напишите и за отдельный счёт и за доп карту к Б5. Инфа не помешает
P.S. Хотя из вашего вопроса видно, что доп. карту получаем в том же отделении, а отдельный счёт можно в любом другом, верно?


Окремий рахунок можливо в будь-якому відділенні відкрити.
Додаткову карту до рахунку також, але якщо будете відкривати не на тому відділенні за яким закріплено рахунок - це займе більше часу.[/quote]На сколько больше? В рабочий день вложитесь? )
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:38

покупка валюты онлайн

подскажите пожалуйста, покупка с WCгрн/Б5грн на WC$ за счет кредлимита проходит без % или нет?
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:48

  anis написав:подскажите пожалуйста, покупка с WCгрн/Б5грн на WC$ за счет кредлимита проходит без % или нет?


и снова здравствуйте
:lol:
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:05

uaprofi
смущает надпись комиссия 0 грн (или она спишется потом?)
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anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:10

Re: ТАСКОМБАНК

  anis написав:смущает надпись комиссия 0 грн (или она спишется потом?)

Вам честно пишет комис за обмен. И он равен 0. Система ж не знает - свои Вы планируете использовать или нет. А уже после совершения операции появится комис карты, который Вас не приятно удивит :twisted:
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:30

Re: ТАСКОМБАНК

подскажите на WC
при операциях в $ при блокировки и списании, так же могут быть сюрпризы как на грн оплате
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:10

Re: ТАСКОМБАНК

  anis написав:при операциях в $ при блокировки и списании, так же могут быть сюрпризы как на грн оплате
Теоретически, если попадете на предавторизацию - могут. Но при валютных операциях главное не это - важно чтобы валюта оплаты и валюта счета обязательно совпали, а то конский комис и неприятные курсы съедят весь изюм. И ГЛАВНОЕ - не приведи Вас Господь попасть на DCC. :evil:
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:36

  anis написав:подскажите на WC
при операциях в $ при блокировки и списании, так же могут быть сюрпризы как на грн оплате

главный прикол, что кишмиша нет по таким операциям в автоматическом режиме, только с боем через гарячку.
Hack-Stock
 
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