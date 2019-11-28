Коли вже нарешті, Ви відмінете кріпосне право? 21 вік - на дворі
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:00
Коли вже нарешті, Ви відмінете кріпосне право? 21 вік - на дворі
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:14
Re: ТАСКОМБАНК
Окремий рахунок можливо в будь-якому відділенні відкрити.
Додаткову карту до рахунку також, але якщо будете відкривати не на тому відділенні за яким закріплено рахунок - це займе більше часу.[/quote]На сколько больше? В рабочий день вложитесь? )
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:38
покупка валюты онлайн
подскажите пожалуйста, покупка с WCгрн/Б5грн на WC$ за счет кредлимита проходит без % или нет?
Додано: П'ят 29 лис, 2019 12:48
и снова здравствуйте
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:10
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: П'ят 29 лис, 2019 13:30
Re: ТАСКОМБАНК
подскажите на WC
при операциях в $ при блокировки и списании, так же могут быть сюрпризы как на грн оплате
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:10
Re: ТАСКОМБАНК
Теоретически, если попадете на предавторизацию - могут. Но при валютных операциях главное не это - важно чтобы валюта оплаты и валюта счета обязательно совпали, а то конский комис и неприятные курсы съедят весь изюм. И ГЛАВНОЕ - не приведи Вас Господь попасть на DCC.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 14:36
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