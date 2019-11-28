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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3056305730583059

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:37

WC Кешбек на Розетке

Похоже, что кешбек на Розетке по Weekend Card начал считаться автоматически.
Впервые подсчеты совпали с фактической выплатой без звонка на горячую линию.
AmberIT
 
Повідомлень: 203
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Подякував: 25 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:38

Re: ТАСКОМБАНК

  2XL написав:Рассказываю - содрали за пудру 200 грн. Второй раз кинули (первый раз по абонке Вики).


В чем кинули? Вы хотели бесплатно допку к своей выпустить или как?

  2XL написав:Остались вопросы: к карте привязали телефон жены. Пин пришел ей, код привязки тоже... Это так и должно быть? Изменить на свой можно?

Карта то жены значит и телефон только ее :)
Зато в случае если это допка - вы рулите лимитами по этой карте.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:41

Re: ТАСКОМБАНК

curiousobro написав:
  2XL написав:Рассказываю - содрали за пудру 200 грн. Второй раз кинули (первый раз по абонке Вики).


В чем кинули? Вы хотели бесплатно допку к своей выпустить или как?
Жене брал безоплатно, так же и хотел )
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:42

Re: ТАСКОМБАНК

curiousobro написав:Карта то жены значит и телефон только ее :)
Зато в случае если это допка - вы рулите лимитами по этой карте.
Ага, карта жены, а долг мой ) бред конечно
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3205
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 206 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:04

  2XL написав:
curiousobro написав:Карта то жены значит и телефон только ее :)
Зато в случае если это допка - вы рулите лимитами по этой карте.
Ага, карта жены, а долг мой ) бред конечно

Ну КБ то тоже ваш :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:05

  2XL написав:
curiousobro написав:
  2XL написав:Рассказываю - содрали за пудру 200 грн. Второй раз кинули (первый раз по абонке Вики).


В чем кинули? Вы хотели бесплатно допку к своей выпустить или как?
Жене брал безоплатно, так же и хотел )

Акция бесплатных допок прошла давно, все згидно тарифов.
curiousobro
 
Повідомлень: 2459
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  #<1 ... 3056305730583059
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