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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:37
Похоже, что кешбек на Розетке по Weekend Card начал считаться автоматически.
Впервые подсчеты совпали с фактической выплатой без звонка на горячую линию.
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AmberIT
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:38
2XL написав:
Рассказываю - содрали за пудру 200 грн. Второй раз кинули (первый раз по абонке Вики).
В чем кинули? Вы хотели бесплатно допку к своей выпустить или как?
2XL написав:
Остались вопросы: к карте привязали телефон жены. Пин пришел ей, код привязки тоже... Это так и должно быть? Изменить на свой можно?
Карта то жены значит и телефон только ее
Зато в случае если это допка - вы рулите лимитами по этой карте.
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curiousobro
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:41
curiousobro написав: 2XL написав:
Рассказываю - содрали за пудру 200 грн. Второй раз кинули (первый раз по абонке Вики).
В чем кинули? Вы хотели бесплатно допку к своей выпустить или как?
Жене брал безоплатно, так же и хотел )
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:42
curiousobro написав:
Карта то жены значит и телефон только ее
Зато в случае если это допка - вы рулите лимитами по этой карте.
Ага, карта жены, а долг мой ) бред конечно
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:04
2XL написав: curiousobro написав:
Карта то жены значит и телефон только ее
Зато в случае если это допка - вы рулите лимитами по этой карте.
Ага, карта жены, а долг мой ) бред конечно
Ну КБ то тоже ваш
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curiousobro
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:05
2XL написав: curiousobro написав: 2XL написав:
Рассказываю - содрали за пудру 200 грн. Второй раз кинули (первый раз по абонке Вики).
В чем кинули? Вы хотели бесплатно допку к своей выпустить или как?
Жене брал безоплатно, так же и хотел )
Акция бесплатных допок прошла давно, все згидно тарифов.
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curiousobro
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