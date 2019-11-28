Похоже, что кешбек на Розетке по Weekend Card начал считаться автоматически.
Впервые подсчеты совпали с фактической выплатой без звонка на горячую линию.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:37
WC Кешбек на Розетке
Похоже, что кешбек на Розетке по Weekend Card начал считаться автоматически.
Впервые подсчеты совпали с фактической выплатой без звонка на горячую линию.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:38
Re: ТАСКОМБАНК
В чем кинули? Вы хотели бесплатно допку к своей выпустить или как?
Карта то жены значит и телефон только ее
Зато в случае если это допка - вы рулите лимитами по этой карте.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:41
Re: ТАСКОМБАНК
В чем кинули? Вы хотели бесплатно допку к своей выпустить или как?
Жене брал безоплатно, так же и хотел )
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:42
Re: ТАСКОМБАНК
Ага, карта жены, а долг мой ) бред конечно
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:04
Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:05
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:08
зато за месяц, при необходимости, можно узнать всю картину по расходам жены )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) ***
осторожно алла https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Квесторе_поверніться і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|