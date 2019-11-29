Похоже, что кешбек на Розетке по Weekend Card начал считаться автоматически.
Впервые подсчеты совпали с фактической выплатой без звонка на горячую линию.
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Додано: П'ят 29 лис, 2019 18:37
WC Кешбек на Розетке
Похоже, что кешбек на Розетке по Weekend Card начал считаться автоматически.
Впервые подсчеты совпали с фактической выплатой без звонка на горячую линию.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:38
Re: ТАСКОМБАНК
В чем кинули? Вы хотели бесплатно допку к своей выпустить или как?
Карта то жены значит и телефон только ее
Зато в случае если это допка - вы рулите лимитами по этой карте.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:41
Re: ТАСКОМБАНК
В чем кинули? Вы хотели бесплатно допку к своей выпустить или как?
Жене брал безоплатно, так же и хотел )
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 19:42
Re: ТАСКОМБАНК
Ага, карта жены, а долг мой ) бред конечно
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:04
Додано: П'ят 29 лис, 2019 20:05
Додано: П'ят 29 лис, 2019 23:08
зато за месяц, при необходимости, можно узнать всю картину по расходам жены )
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:13
Re: ТАСКОМБАНК
Во первых у нее есть своя пудра)
Во вторых, пудра допка. Хоть и выпущена на третье лицо, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.
Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!
Размер имеет значение.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:15
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите переводы с ощада на WC со скольки проходят?
Востаннє редагувалось anis в Суб 30 лис, 2019 00:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 30 лис, 2019 00:15
2XL
завжди як пишуть допка читаєтся як "попка"
+50грн !
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