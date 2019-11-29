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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3057305830593060

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 00:27

  2XL написав:
uaprofi написав:
зато за месяц, при необходимости, можно узнать всю картину по расходам жены )
Во первых у нее есть своя пудра)
Во вторых, пудра допка. Хоть и выпущена на третье лицо, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.

Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!


всё может быть по разному.
Но например когда я выпускаю допку - то считаю что довереное лицо должно получать всю инфу по операциям по этой дополнительной карте.
То есть именно доверенному лицу должны приходить смски если она совершает покупки в магазине или снимает деньги с помощью этой дополнительной карты. (Но не должно показывать в смс сколько денег находится на счете. Т.е. купила шото в ватсонсе - ей и пришло в смс:"покупка 25 гривен ватсонс". и всё. Кстати как с этим у Таси?) А также ей должны приходить 3Д при покупках в инете. А иначе как доверенное лицо сможет пользоваться безопастно картой - если информация по её операциям будет приходить мне на телефон?
Но при этом у меня должна оставатся возможность гибко выставлять лимиты по этой доп.карте.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 01:38

  2XL написав:
uaprofi написав:
зато за месяц, при необходимости, можно узнать всю картину по расходам жены )
Во первых у нее есть своя пудра)
Во вторых, пудра допка. Хоть и выпущена на третье лицо, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.

Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!

3д приходят ей, расходы капают мне, карта видна в моем тастую и лимиты там могу рулить.
curiousobro
 
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  #<1 ... 3057305830593060
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