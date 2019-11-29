2XL написав:Во первых у нее есть своя пудра)uaprofi написав:
зато за месяц, при необходимости, можно узнать всю картину по расходам жены )
Во вторых, пудра допка. Хоть и выпущена на третье лицо, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.
Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!
всё может быть по разному.
Но например когда я выпускаю допку - то считаю что довереное лицо должно получать всю инфу по операциям по этой дополнительной карте.
То есть именно доверенному лицу должны приходить смски если она совершает покупки в магазине или снимает деньги с помощью этой дополнительной карты. (Но не должно показывать в смс сколько денег находится на счете. Т.е. купила шото в ватсонсе - ей и пришло в смс:"покупка 25 гривен ватсонс". и всё. Кстати как с этим у Таси?) А также ей должны приходить 3Д при покупках в инете. А иначе как доверенное лицо сможет пользоваться безопастно картой - если информация по её операциям будет приходить мне на телефон?
Но при этом у меня должна оставатся возможность гибко выставлять лимиты по этой доп.карте.