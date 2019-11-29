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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3057305830593060 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 187 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 31 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 44 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 52 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 187 Додано: Суб 30 лис, 2019 00:27 2XL написав: uaprofi написав:

зато за месяц, при необходимости, можно узнать всю картину по расходам жены ) Во первых у нее есть своя пудра)

Во вторых, пудра допка. Хоть и выпущена на третье лицо, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.



Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?! Во первых у нее есть своя пудра)Во вторых,. Хоть и, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!



всё может быть по разному.

Но например когда я выпускаю допку - то считаю что довереное лицо должно получать всю инфу по операциям по этой дополнительной карте.

То есть именно доверенному лицу должны приходить смски если она совершает покупки в магазине или снимает деньги с помощью этой дополнительной карты. (Но не должно показывать в смс сколько денег находится на счете. Т.е. купила шото в ватсонсе - ей и пришло в смс:"покупка 25 гривен ватсонс". и всё. Кстати как с этим у Таси?) А также ей должны приходить 3Д при покупках в инете. А иначе как доверенное лицо сможет пользоваться безопастно картой - если информация по её операциям будет приходить мне на телефон?

Но при этом у меня должна оставатся возможность гибко выставлять лимиты по этой доп.карте. всё может быть по разному.Но например когда я выпускаю допку - то считаю что довереное лицо должно получать всю инфу по операциям по этой дополнительной карте.То есть именно доверенному лицу должны приходить смски если она совершает покупки в магазине или снимает деньги с помощью этой дополнительной карты. (Но не должно показывать в смс сколько денег находится. Т.е. купила шото в ватсонсе - ей и пришло в смс:"покупка 25 гривен ватсонс". и всё. Кстати как с этим у Таси?) А также ей должны приходить 3Д при покупках в инете. А иначе как доверенное лицо сможет пользоваться безопастно картой - если информация по её операциям будет приходить мне на телефон?Но при этом у меня должна оставатся возможность гибко выставлять лимиты по этой доп.карте. ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%) uaprofi

Повідомлень: 3353 З нами з: 21.04.11 Подякував: 494 раз. Подякували: 326 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 01:38 2XL написав: uaprofi написав:

зато за месяц, при необходимости, можно узнать всю картину по расходам жены ) Во первых у нее есть своя пудра)

Во вторых, пудра допка. Хоть и выпущена на третье лицо, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.



Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?! Во первых у нее есть своя пудра)Во вторых, пудра допка. Хоть и выпущена на третье лицо, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!

3д приходят ей, расходы капают мне, карта видна в моем тастую и лимиты там могу рулить. 3д приходят ей, расходы капают мне, карта видна в моем тастую и лимиты там могу рулить. curiousobro Повідомлень: 2461 З нами з: 21.07.17 Подякував: 44 раз. Подякували: 359 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 03:46 Re: ТАСКОМБАНК



На Васильковской отделение раньше имело послеоперационный зал (коридор) обслуживания без освещения (экраны банкомата с терминалом не считать).

Почти 2 недели назад я там увидел свет!.. и листок на скотче с уведомлением, что зал не работает Даже видео снял и позабыл.



Сегодня я увидел то же самое! 2 недели, Карл! Свет есть, машины работают. Вот только дверь заперта хоть даже зеленый диод после карты светит. Я наверное сглажен если у меня столько проблем... или нет?На Васильковской отделение раньше имело послеоперационный зал (коридор) обслуживания без освещения (экраны банкомата с терминалом не считать).Почти 2 недели назад я там увидел свет!.. и листок на скотче с уведомлением, что зал не работаетДаже видео снял и позабыл.Сегодня я увидел то же самое! 2 недели, Карл! Свет есть, машины работают. Вот только дверь заперта хоть даже зеленый диод после карты светит. Slx Повідомлень: 319 З нами з: 23.07.18 Подякував: 92 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 09:07 Flamingo написав: anis написав: при операциях в $ при блокировки и списании, так же могут быть сюрпризы как на грн оплате при операциях в $ при блокировки и списании, так же могут быть сюрпризы как на грн оплате Теоретически, если попадете на предавторизацию - могут. Но при валютных операциях главное не это - важно чтобы валюта оплаты и валюта счета обязательно совпали, а то конский комис и неприятные курсы съедят весь изюм. И ГЛАВНОЕ - не приведи Вас Господь попасть на DCC. Теоретически, если попадете на предавторизацию - могут. Но при валютных операциях главное не это - важно чтобы валюта оплаты и валюта счета обязательно совпали, а то конский комис и неприятные курсы съедят весь изюм. И ГЛАВНОЕ - не приведи Вас Господь попасть на DCC.

При оплате на амазоне прошла оплата с заблокированием $

при списание будет списано из блока данная сумма или с основного сцета, на котором сейчас 0$ и есть Кредлимит в грн.

Кто-то имел опыт с иностранными сайтами, подскажите как проходит списание тут, или лучше держать еще такую же сумму на $ счете ? При оплате на амазоне прошла оплата с заблокированием $при списание будет списано из блока данная сумма или с основного сцета, на котором сейчас 0$ и есть Кредлимит в грн.Кто-то имел опыт с иностранными сайтами, подскажите как проходит списание тут, или лучше держать еще такую же сумму на $ счете ? anis Повідомлень: 2032 З нами з: 22.11.15 Подякував: 100 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 09:30 anis написав: Flamingo написав: anis написав: при операциях в $ при блокировки и списании, так же могут быть сюрпризы как на грн оплате при операциях в $ при блокировки и списании, так же могут быть сюрпризы как на грн оплате Теоретически, если попадете на предавторизацию - могут. Но при валютных операциях главное не это - важно чтобы валюта оплаты и валюта счета обязательно совпали, а то конский комис и неприятные курсы съедят весь изюм. И ГЛАВНОЕ - не приведи Вас Господь попасть на DCC. Теоретически, если попадете на предавторизацию - могут. Но при валютных операциях главное не это - важно чтобы валюта оплаты и валюта счета обязательно совпали, а то конский комис и неприятные курсы съедят весь изюм. И ГЛАВНОЕ - не приведи Вас Господь попасть на DCC.

При оплате на амазоне прошла оплата с заблокированием $

при списание будет списано из блока данная сумма или с основного сцета, на котором сейчас 0$ и есть Кредлимит в грн.

Кто-то имел опыт с иностранными сайтами, подскажите как проходит списание тут, или лучше держать еще такую же сумму на $ счете ? При оплате на амазоне прошла оплата с заблокированием $при списание будет списано из блока данная сумма или с основного сцета, на котором сейчас 0$ и есть Кредлимит в грн.Кто-то имел опыт с иностранными сайтами, подскажите как проходит списание тут, или лучше держать еще такую же сумму на $ счете ?



если в момент блокировки не было баксов на счету то спишут в грн с кредлимита, с комисом за конвертацию, курс будет около 24.5 на сегодня если в момент блокировки не было баксов на счету то спишут в грн с кредлимита, с комисом за конвертацию, курс будет около 24.5 на сегодня Hack-Stock Повідомлень: 286 З нами з: 26.09.17 Подякував: 1 раз. Подякували: 23 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 лис, 2019 09:48 Re: ТАСКОМБАНК В момент блокировки как раз было, пришла СМС что сумма заблокирована, значит впишется все с этого блока верно? anis Повідомлень: 2032 З нами з: 22.11.15 Подякував: 100 раз. Подякували: 55 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3057305830593060 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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