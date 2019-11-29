uaprofi написав: зато за месяц, при необходимости, можно узнать всю картину по расходам жены )
Во первых у нее есть своя пудра) Во вторых, пудра допка. Хоть и выпущена на третье лицо, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.
Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!
всё может быть по разному. Но например когда я выпускаю допку - то считаю что довереное лицо должно получать всю инфу по операциям по этой дополнительной карте. То есть именно доверенному лицу должны приходить смски если она совершает покупки в магазине или снимает деньги с помощью этой дополнительной карты. (Но не должно показывать в смс сколько денег находится на счете. Т.е. купила шото в ватсонсе - ей и пришло в смс:"покупка 25 гривен ватсонс". и всё. Кстати как с этим у Таси?) А также ей должны приходить 3Д при покупках в инете. А иначе как доверенное лицо сможет пользоваться безопастно картой - если информация по её операциям будет приходить мне на телефон? Но при этом у меня должна оставатся возможность гибко выставлять лимиты по этой доп.карте.
Я наверное сглажен если у меня столько проблем... или нет?
На Васильковской отделение раньше имело послеоперационный зал (коридор) обслуживания без освещения (экраны банкомата с терминалом не считать). Почти 2 недели назад я там увидел свет!.. и листок на скотче с уведомлением, что зал не работает Даже видео снял и позабыл.
Сегодня я увидел то же самое! 2 недели, Карл! Свет есть, машины работают. Вот только дверь заперта хоть даже зеленый диод после карты светит.
anis написав:при операциях в $ при блокировки и списании, так же могут быть сюрпризы как на грн оплате
Теоретически, если попадете на предавторизацию - могут. Но при валютных операциях главное не это - важно чтобы валюта оплаты и валюта счета обязательно совпали, а то конский комис и неприятные курсы съедят весь изюм. И ГЛАВНОЕ - не приведи Вас Господь попасть на DCC.
При оплате на амазоне прошла оплата с заблокированием $ при списание будет списано из блока данная сумма или с основного сцета, на котором сейчас 0$ и есть Кредлимит в грн. Кто-то имел опыт с иностранными сайтами, подскажите как проходит списание тут, или лучше держать еще такую же сумму на $ счете ?
anis написав:при операциях в $ при блокировки и списании, так же могут быть сюрпризы как на грн оплате
Теоретически, если попадете на предавторизацию - могут. Но при валютных операциях главное не это - важно чтобы валюта оплаты и валюта счета обязательно совпали, а то конский комис и неприятные курсы съедят весь изюм. И ГЛАВНОЕ - не приведи Вас Господь попасть на DCC.
При оплате на амазоне прошла оплата с заблокированием $ при списание будет списано из блока данная сумма или с основного сцета, на котором сейчас 0$ и есть Кредлимит в грн. Кто-то имел опыт с иностранными сайтами, подскажите как проходит списание тут, или лучше держать еще такую же сумму на $ счете ?
если в момент блокировки не было баксов на счету то спишут в грн с кредлимита, с комисом за конвертацию, курс будет около 24.5 на сегодня