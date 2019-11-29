Додано: Суб 30 лис, 2019 00:27

2XL написав: uaprofi написав:

зато за месяц, при необходимости, можно узнать всю картину по расходам жены ) Во первых у нее есть своя пудра)

Во вторых, пудра допка. Хоть и выпущена на третье лицо, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.



Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?! Во первых у нее есть своя пудра)Во вторых,. Хоть и, но счёт моей. Совестно номер для информирования тоже должен быть владельца счета.Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!

всё может быть по разному.Но например когда я выпускаю допку - то считаю что довереное лицо должно получать всю инфу по операциям по этой дополнительной карте.То есть именно доверенному лицу должны приходить смски если она совершает покупки в магазине или снимает деньги с помощью этой дополнительной карты. (Но не должно показывать в смс сколько денег находится. Т.е. купила шото в ватсонсе - ей и пришло в смс:"покупка 25 гривен ватсонс". и всё. Кстати как с этим у Таси?) А также ей должны приходить 3Д при покупках в инете. А иначе как доверенное лицо сможет пользоваться безопастно картой - если информация по её операциям будет приходить мне на телефон?Но при этом у меня должна оставатся возможность гибко выставлять лимиты по этой доп.карте.