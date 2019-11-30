anis
я бы закинул на карту долларов. так как покупка может пройти быстрее, чем "отвалится" блокировка.
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Додано: Суб 30 лис, 2019 18:37
anis
я бы закинул на карту долларов. так как покупка может пройти быстрее, чем "отвалится" блокировка.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 30 лис, 2019 18:42
Re: ТАСКОМБАНК
В чем и вопрос был у меня, банк спишет с блока или нет. Так как данной суммой в $, сейчас не располагаю.
В идее, альфе проблем не было с блока без проблем вписывалось , приват пытался повторно, (но там легче с виртуалки с 0 порогом).
С тасом уже решил впервые попробовать.
Додано: Суб 30 лис, 2019 18:54
anis
у меня бывали случаи когда к примеру приходило "заблокированно 10$", а потом когда получал услугу "покупка 10$".
а те что были первоначально заблокированы - становились доступными на карте только спустя месяц.
поэтому для себя решил, если вижу в выписке заблокировано - то смотрю чтобы на карте было ещё денег.
потому как после такого может быть два варианта - или типа "отказ нет средств" или как на WC пойдёт списание с другой валюты.
Но как понимаю в большинстве случаев оно должно работать всётаки нормально. Просто иногда перестраховываюсь.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
Додано: Суб 30 лис, 2019 19:08
Re: ТАСКОМБАНК
У меня было 4 покупки на амазоне в прошлом месяце, деньги "уходили" с карты в tas2u, в тот же момент, что и приходила смс с блокировкой.
Вы уверенны, что у вас их не списали со счёта в момент блокировки?
Додано: Суб 30 лис, 2019 19:20
Re: ТАСКОМБАНК
Hack-Stock, так они и должны "уходить" с карты в форме сниженного остатка средств иначе это не блокировка, а проверка баланса какая-то.
У вас после магазин тоже уходят деньги, но списание проводится за три дня.
Додано: Суб 30 лис, 2019 19:49
прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ
- який МСС для ТАС В5 (писали для Моно продукти або краса і медицина)
- краще платити доларовою у доларах (картка не ТАС без % за оплату за кордоном) чи гривневою Моно-ТАС з КБ ? і якою саме ?
Додано: Суб 30 лис, 2019 21:25
так а к чему тогда весь этот спор, если у человека в момент блокировки были баксы на счету, их заблокировало - их и спишет
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:01
Перечитайте 2 раза: viewtopic.php?p=4806326#p4806326
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:50
Re: ТАСКОМБАНК
Проблема в том, что WC мультивалютная и тем более кредитная.
Додано: Суб 30 лис, 2019 22:52
Re: ТАСКОМБАНК
Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата))
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