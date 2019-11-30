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банках (гарне і погане) / ТАСКОМБАНК ТАСКОМБАНК + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3059306030613062 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 187 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 17% 31 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 44 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 18% 34 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 52 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 26 Всього голосів : 187 Додано: Нед 01 гру, 2019 01:16 stas_rst написав: прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ

- який МСС для ТАС В5 (писали для Моно продукти або краса і медицина)

- краще платити доларовою у доларах (картка не ТАС без % за оплату за кордоном) чи гривневою Моно-ТАС з КБ ? і якою саме ? прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ- який МСС для ТАС В5 (писали для Моно продукти або краса і медицина)- краще платити доларовою у доларах (картка не ТАС без % за оплату за кордоном) чи гривневою Моно-ТАС з КБ ? і якою саме ?



MCC - 5499.

Проходить як офлайн покупка, а не інтернет; в Моно – "краса і здоров'я"! MCC - 5499.Проходить як офлайн покупка, а не інтернет; в Моно – "краса і здоров'я"! V2 4 Повідомлень: 6350 З нами з: 03.07.09 Подякував: 238 раз. Подякували: 997 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 14:26 anis написав: uaprofi написав: anis

у меня бывали случаи когда к примеру приходило "заблокированно 10$", а потом когда получал услугу "покупка 10$".

а те что были первоначально заблокированы - становились доступными на карте только спустя месяц.

поэтому для себя решил, если вижу в выписке заблокировано - то смотрю чтобы на карте было ещё денег.

потому как после такого может быть два варианта - или типа "отказ нет средств" или как на WC пойдёт списание с другой валюты.



Но как понимаю в большинстве случаев оно должно работать всётаки нормально. Просто иногда перестраховываюсь. Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата)) Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата))

Изменение лимита оплаты в интернете не спасёт...

а вот если кредитных денег не хватает, то второго списания не будет точно - максимум отлуп Изменение лимита оплаты в интернете не спасёт...а вот если кредитных денег не хватает, то второго списания не будет точно - максимум отлуп F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ + 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - Stringer Повідомлень: 10004 З нами з: 23.01.13 Подякував: 289 раз. Подякували: 1416 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 01 гру, 2019 15:27 Re: ТАСКОМБАНК Stringer написав: anis написав: Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата)) Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата))



а вот если кредитных денег не хватает, то второго списания не будет точно - максимум отлуп а вот если кредитных денег не хватает, то второго списания не будет точно - максимум отлуп



Имхо в тасе в таком случае есть не плохие шансы попасть на несанкционированный овер по дебетном счету. Имхо в тасе в таком случае есть не плохие шансы попасть на несанкционированный овер по дебетном счету. Aps

Повідомлень: 2970 З нами з: 24.06.15 Подякував: 53 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3059306030613062 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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