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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 01:16
stas_rst написав:
прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ
- який МСС для ТАС В5 (писали для Моно продукти або краса і медицина)
- краще платити доларовою у доларах (картка не ТАС без % за оплату за кордоном) чи гривневою Моно-ТАС з КБ ? і якою саме ?
MCC - 5499.
Проходить як офлайн покупка, а не інтернет; в Моно – "краса і здоров'я"!
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Додано: Нед 01 гру, 2019 14:26
anis написав:
uaprofi написав:anis
у меня бывали случаи когда к примеру приходило "заблокированно 10$", а потом когда получал услугу "покупка 10$".
а те что были первоначально заблокированы - становились доступными на карте только спустя месяц.
поэтому для себя решил, если вижу в выписке заблокировано - то смотрю чтобы на карте было ещё денег.
потому как после такого может быть два варианта - или типа "отказ нет средств" или как на WC пойдёт списание с другой валюты.
Но как понимаю в большинстве случаев оно должно работать всётаки нормально. Просто иногда перестраховываюсь.
Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата))
Изменение лимита оплаты в интернете не спасёт...
а вот если кредитных денег не хватает, то второго списания не будет точно - максимум отлуп
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: Нед 01 гру, 2019 15:27
Stringer написав: anis написав:
Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата))
а вот если кредитных денег не хватает, то второго списания не будет точно - максимум отлуп
Имхо в тасе в таком случае есть не плохие шансы попасть на несанкционированный овер по дебетном счету.
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Додано: Нед 01 гру, 2019 16:16
Aps написав: Stringer написав: anis написав:
Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата))
а вот если кредитных денег не хватает, то второго списания не будет точно - максимум отлуп
Имхо в тасе в таком случае есть не плохие шансы попасть на несанкционированный овер по дебетном счету.
Это да
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:23
Коли вже з'явиться повна сума до погашення, а не тільки обов'язковий платіж?
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Кочевник
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:25
седня ж выходной
Завтра Главбух выйдет на работу, достанет костяшки и таки посчитает усьоо до копейки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:37
Кочевник написав:
Коли вже з'явиться повна сума до погашення, а не тільки обов'язковий платіж?
во вторник точно
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Додано: Нед 01 гру, 2019 19:37
clientage написав:
Завтра Главбух выйдет на работу, достанет костяшки и таки посчитает усьоо до копейки
Не надо недооценивать главбуха - у неё есть куркулятор !
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mustbe
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