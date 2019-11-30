RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3059306030613062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 187
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
44
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 01:16

  stas_rst написав:прошу прокоментувати: на гілці двіччі згадували у цьому місяці про iherb і оплату з КБ
- який МСС для ТАС В5 (писали для Моно продукти або краса і медицина)
- краще платити доларовою у доларах (картка не ТАС без % за оплату за кордоном) чи гривневою Моно-ТАС з КБ ? і якою саме ?


MCC - 5499.
Проходить як офлайн покупка, а не інтернет; в Моно – "краса і здоров'я"!
V2
4
 
Повідомлень: 6350
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 14:26

  anis написав:
uaprofi написав:anis
у меня бывали случаи когда к примеру приходило "заблокированно 10$", а потом когда получал услугу "покупка 10$".
а те что были первоначально заблокированы - становились доступными на карте только спустя месяц.
поэтому для себя решил, если вижу в выписке заблокировано - то смотрю чтобы на карте было ещё денег.
потому как после такого может быть два варианта - или типа "отказ нет средств" или как на WC пойдёт списание с другой валюты.

Но как понимаю в большинстве случаев оно должно работать всётаки нормально. Просто иногда перестраховываюсь.
Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата))

Изменение лимита оплаты в интернете не спасёт...
а вот если кредитных денег не хватает, то второго списания не будет точно - максимум отлуп
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10007
З нами з: 23.01.13
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 15:27

Re: ТАСКОМБАНК

Stringer написав:
  anis написав:Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата))


а вот если кредитных денег не хватает, то второго списания не будет точно - максимум отлуп


Имхо в тасе в таком случае есть не плохие шансы попасть на несанкционированный овер по дебетном счету.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2970
З нами з: 24.06.15
Подякував: 53 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 16:16

  Aps написав:
Stringer написав:
  anis написав:Я думаю списания доп.не должно быть, так как после оплаты, убрал оплату в инете. А отлуп не так страшен. Главное чтоб дополнительно с кредлимита грн не пошли конвертироваться, их там и нет столько на сколько была $ оплата))


а вот если кредитных денег не хватает, то второго списания не будет точно - максимум отлуп


Имхо в тасе в таком случае есть не плохие шансы попасть на несанкционированный овер по дебетном счету.

Это да
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10007
З нами з: 23.01.13
Подякував: 289 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:23

Коли вже з'явиться повна сума до погашення, а не тільки обов'язковий платіж?
Кочевник
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 16.02.17
Подякував: 193 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:25

седня ж выходной
Завтра Главбух выйдет на работу, достанет костяшки и таки посчитает усьоо до копейки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29730
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2370 раз.
Подякували: 3440 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:37

  Кочевник написав:Коли вже з'явиться повна сума до погашення, а не тільки обов'язковий платіж?

во вторник точно
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2241
З нами з: 18.09.13
Подякував: 443 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 19:37

  clientage написав:Завтра Главбух выйдет на работу, достанет костяшки и таки посчитает усьоо до копейки :)

Не надо недооценивать главбуха - у неё есть куркулятор !
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2837
З нами з: 27.12.17
Подякував: 72 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:13

  Flamingo написав:
  anis написав:смущает надпись комиссия 0 грн (или она спишется потом?)

Вам честно пишет комис за обмен. И он равен 0. Система ж не знает - свои Вы планируете использовать или нет. А уже после совершения операции появится комис карты, который Вас не приятно удивит :twisted:

Вы же в курсе что по строгой очередности списания средств, сначала списываются СВОИ средства, значит система как раз и знает об этом, в случае если свои средства есть на карте. Ну а если личных средств нет, то система как раз и ДОЛЖНА предупредить о комиссии за кредитные - честно нарисовав ее, но она этого не делает. Странно почему, да. ))
Скрытые же комиссии которые вылазят уже после совершения платежа, всегда назывались и будут называться СКРЫТЫМИ.
Maksi2
 
Повідомлень: 330
З нами з: 18.06.19
Подякував: 59 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 гру, 2019 20:17

  2XL написав:Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!

Не понятная карта, с не понятными условиям, вроде и джоинт аккаунт, вроде и нет. И не классическая допка и не отдельная карта, такой себе гибрид, это когда рога и копыта, меча и орала, итд.
Maksi2
 
Повідомлень: 330
З нами з: 18.06.19
Подякував: 59 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3059306030613062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hack-Stock, la9, mihasik, ramaz і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (79105)
01.12.2019 21:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.