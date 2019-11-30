uaprofi написав: anis

у меня бывали случаи когда к примеру приходило "заблокированно 10$", а потом когда получал услугу "покупка 10$".

а те что были первоначально заблокированы - становились доступными на карте только спустя месяц.

поэтому для себя решил, если вижу в выписке заблокировано - то смотрю чтобы на карте было ещё денег.

потому как после такого может быть два варианта - или типа "отказ нет средств" или как на WC пойдёт списание с другой валюты.



Но как понимаю в большинстве случаев оно должно работать всётаки нормально. Просто иногда перестраховываюсь.