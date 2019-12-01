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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 гру, 2019 21:59
Maksi2 написав: 2XL написав:
Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!
Не понятная карта, с не понятными условиям, вроде и джоинт аккаунт, вроде и нет. И не классическая допка и не отдельная карта, такой себе гибрид, это когда рога и копыта, меча и орала, итд.
Бред полный с этой допкой.
Смс, по Б5 и пудре, приходит на мой фин номер. Звонил на горячку,узнать МСС т.к. КБ не начислили по одежде, говорят: пудра привязана к другому номеру пусть звонит хозяйка. Жена звонит со своего номера,ей горячка говорит: пусть хозяин Б5 звонит...
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mihasik
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:38
mihasik написав: Maksi2 написав: 2XL написав:
Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!
Не понятная карта, с не понятными условиям, вроде и джоинт аккаунт, вроде и нет. И не классическая допка и не отдельная карта, такой себе гибрид, это когда рога и копыта, меча и орала, итд.
Бред полный с этой допкой.
Смс, по Б5 и пудре, приходит на мой фин номер. Звонил на горячку,узнать МСС т.к. КБ не начислили по одежде, говорят: пудра привязана к другому номеру пусть звонит хозяйка. Жена звонит со своего номера,ей горячка говорит: пусть хозяин Б5 звонит...
Идиоты ©
Ну есть немного
Мне нормальный оператор попался и прояснил.
мсс за покупку узнает жена, потому что их смотрят по операциям по карте.
А претензию подает владелец счета, поскольку кб начисляют по проведенным операциям.
Итого последовательность действий:
- жена звонит для получения мсс
- вы звоните, если мсс кошерный, но не начислили, чтобы создать заявку на ошибку расчетов.
- если мсс не кошерный - вам звонить бессмысленно.
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curiousobro
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:41
curiousobro
это напоминает танец с бубном
так надо было и сказать тому нормальному.
Востаннє редагувалось Maksi2
в Пон 02 гру, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.
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Maksi2
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:43
Maksi2 написав:curiousobro
это напоминает танец с бубном
Вам шашечки или ехать?
Я больше про ехать, даже если на хромой козе.
Можно конечно в форумах метать лучи поноса, но к решению проблемы это обычно не приближает.
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curiousobro
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:45
curiousobro написав: Maksi2 написав:curiousobro
это напоминает танец с бубном
Вам шашечки или ехать?
Я больше про ехать, даже если на хромой козе.
Можно конечно в форумах метать лучи поноса, но к решению проблемы это обычно не приближает.
Я за порядок и против откровенного бардака, как пропадут танцы и бубны, так и лучи исчезнут походу, впрочем как и восхвалятели комсы.
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Maksi2
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