RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3061306230633064>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:38

  mihasik написав:
  Maksi2 написав:
  2XL написав:Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!

Не понятная карта, с не понятными условиям, вроде и джоинт аккаунт, вроде и нет. И не классическая допка и не отдельная карта, такой себе гибрид, это когда рога и копыта, меча и орала, итд.

Бред полный с этой допкой.
Смс, по Б5 и пудре, приходит на мой фин номер. Звонил на горячку,узнать МСС т.к. КБ не начислили по одежде, говорят: пудра привязана к другому номеру пусть звонит хозяйка. Жена звонит со своего номера,ей горячка говорит: пусть хозяин Б5 звонит...
Идиоты ©

Ну есть немного :)

Мне нормальный оператор попался и прояснил.

мсс за покупку узнает жена, потому что их смотрят по операциям по карте.

А претензию подает владелец счета, поскольку кб начисляют по проведенным операциям.

Итого последовательность действий:
- жена звонит для получения мсс
- вы звоните, если мсс кошерный, но не начислили, чтобы создать заявку на ошибку расчетов.
- если мсс не кошерный - вам звонить бессмысленно.
curiousobro
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:41

curiousobro это напоминает танец с бубном :o так надо было и сказать тому нормальному.
Востаннє редагувалось Maksi2 в Пон 02 гру, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
 
Повідомлень: 337
З нами з: 18.06.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:43

  Maksi2 написав:curiousobro это напоминает танец с бубном

Вам шашечки или ехать?
Я больше про ехать, даже если на хромой козе.

Можно конечно в форумах метать лучи поноса, но к решению проблемы это обычно не приближает.
curiousobro
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 21.07.17
Подякував: 44 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 00:45

  curiousobro написав:
  Maksi2 написав:curiousobro это напоминает танец с бубном

Вам шашечки или ехать?
Я больше про ехать, даже если на хромой козе.

Можно конечно в форумах метать лучи поноса, но к решению проблемы это обычно не приближает.

Я за порядок и против откровенного бардака, как пропадут танцы и бубны, так и лучи исчезнут походу, впрочем как и восхвалятели комсы. :lol:
Maksi2
 
Повідомлень: 337
З нами з: 18.06.19
Подякував: 60 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:42

Re: ТАСКОМБАНК

Когда снимают абонку за Вику? Получал в декабре прошлого года, закинул 365 грн на дебет, пока не сняли.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3227
З нами з: 14.10.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Когда снимают абонку за Вику? Получал в декабре прошлого года, закинул 365 грн на дебет, пока не сняли.

Не переживайте. Скорее всего сегодня и спишут. Главное чтобы списали не дважды как это делали в октябре и ноябре, чтобы потом заявку на возврат не создавать
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3395
З нами з: 20.03.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 09:53

  Ferlakur написав:Когда снимают абонку за Вику? Получал в декабре прошлого года, закинул 365 грн на дебет, пока не сняли.

Скорее всего сегодня ближе к концу дня (по опыту прошлого года)
UPD: толко что пришла SMS о списании 365 грн.
Востаннє редагувалось ramaz в Пон 02 гру, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
ramaz
 
Повідомлень: 353
З нами з: 12.07.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:08

Re: ТАСКОМБАНК

Щойно списали абонку по Weekend.
Кочевник
 
Повідомлень: 1138
З нами з: 16.02.17
Подякував: 194 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:13

Причем и с кредитного и с дебетного одновременно. Телепні )
Агаа. Тут двухходовочка нарисовалась. Я загнал 365 на дебетку вот около 10:00. В 10:02 увидел -365 на дебетку и кредитке. А вот в 10:25 кредитные вернулись и блок на дебетку попал. Технологии см, однако )
Востаннє редагувалось clientage в Пон 02 гру, 2019 10:28, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29738
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2371 раз.
Подякували: 3441 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:17

  clientage написав:Причем и с кредитного и с дебетного одновременно. Идиотыссс

Вы когда загнали свои 365 грн. на счёт? Я в пятницу, списали только с дебетного.
Vorlon
 
Повідомлень: 7484
З нами з: 14.06.13
Подякував: 371 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3061306230633064>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, lel і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.