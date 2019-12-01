ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 00:38
mihasik написав: Maksi2 написав: 2XL написав:
Я не пойму, у всех допка пудреница привязана к чужому номеру?!
Не понятная карта, с не понятными условиям, вроде и джоинт аккаунт, вроде и нет. И не классическая допка и не отдельная карта, такой себе гибрид, это когда рога и копыта, меча и орала, итд.
Бред полный с этой допкой.
Смс, по Б5 и пудре, приходит на мой фин номер. Звонил на горячку,узнать МСС т.к. КБ не начислили по одежде, говорят: пудра привязана к другому номеру пусть звонит хозяйка. Жена звонит со своего номера,ей горячка говорит: пусть хозяин Б5 звонит...
Идиоты ©
Ну есть немного
Мне нормальный оператор попался и прояснил.
мсс за покупку узнает жена, потому что их смотрят по операциям по карте.
А претензию подает владелец счета, поскольку кб начисляют по проведенным операциям.
Итого последовательность действий:
- жена звонит для получения мсс
- вы звоните, если мсс кошерный, но не начислили, чтобы создать заявку на ошибку расчетов.
- если мсс не кошерный - вам звонить бессмысленно.
curiousobro
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:41
curiousobro
это напоминает танец с бубном
так надо было и сказать тому нормальному.
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Maksi2
в Пон 02 гру, 2019 00:44, всього редагувалось 1 раз.
Maksi2
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:43
Maksi2 написав: curiousobro
это напоминает танец с бубном
Вам шашечки или ехать?
Я больше про ехать, даже если на хромой козе.
Можно конечно в форумах метать лучи поноса, но к решению проблемы это обычно не приближает.
curiousobro
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Додано: Пон 02 гру, 2019 00:45
curiousobro написав: Maksi2 написав: curiousobro
это напоминает танец с бубном
Вам шашечки или ехать?
Я больше про ехать, даже если на хромой козе.
Можно конечно в форумах метать лучи поноса, но к решению проблемы это обычно не приближает.
Я за порядок и против откровенного бардака, как пропадут танцы и бубны, так и лучи исчезнут походу, впрочем как и восхвалятели комсы.
Maksi2
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:42
Когда снимают абонку за Вику? Получал в декабре прошлого года, закинул 365 грн на дебет, пока не сняли.
Ferlakur
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:48
Ferlakur написав:
Когда снимают абонку за Вику? Получал в декабре прошлого года, закинул 365 грн на дебет, пока не сняли.
Не переживайте. Скорее всего сегодня и спишут. Главное чтобы списали не дважды как это делали в октябре и ноябре, чтобы потом заявку на возврат не создавать
Flamingo
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Додано: Пон 02 гру, 2019 09:53
Ferlakur написав:
Когда снимают абонку за Вику? Получал в декабре прошлого года, закинул 365 грн на дебет, пока не сняли.
Скорее всего сегодня ближе к концу дня (по опыту прошлого года)
UPD: толко что пришла SMS о списании 365 грн.
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ramaz
в Пон 02 гру, 2019 10:08, всього редагувалось 1 раз.
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ramaz
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:08
Щойно списали абонку по Weekend.
Кочевник
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:13
Причем и с кредитного и с дебетного одновременно. Телепні )
Агаа. Тут двухходовочка нарисовалась. Я загнал 365 на дебетку вот около 10:00. В 10:02 увидел -365 на дебетку и кредитке. А вот в 10:25 кредитные вернулись и блок на дебетку попал. Технологии см, однако )
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clientage
в Пон 02 гру, 2019 10:28, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 02 гру, 2019 10:17
clientage написав:
Причем и с кредитного и с дебетного одновременно. Идиотыссс
Вы когда загнали свои 365 грн. на счёт? Я в пятницу, списали только с дебетного.
Vorlon
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