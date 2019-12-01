Аналогично. 365 закинул в пятницу, списали только с дебетного.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:19
Аналогично. 365 закинул в пятницу, списали только с дебетного.
Бонус к депозиту + 50 грн
Промо-код B2WPL7X
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:22
Re: ТАСКОМБАНК
По ходу это становится новой фишкой по Виике - "каждый год 31 декабря мы с друзями ходим в баню..." - нет не так "каждый год Тася по Виике списывает абонку дважды - со своих и с кредитных, после чего начинается возврат неправомерно списанной суммы для чего надо позвонить на ГЛ и оставить заявку".
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:29
Re: ТАСКОМБАНК
Подправил св. наблюдения
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:29
Flamingo
Похоже проблемы только у тех, кто зажимал 365 грн. до последнего
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:46
Re: ТАСКОМБАНК
Ну а что, имею право )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 02 гру, 2019 10:55
Re: ТАСКОМБАНК
а хто не позвонить той молодець, і банк в профіті ):
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:14
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:21
А списание кредитиных в счет абонки как-то видно в ТАС2У, или, просто, уменьшается баланс?
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:22
Додано: Пон 02 гру, 2019 11:22
Я забыла закинуть деньги для абонки. Перевела в 10:30 сегодня, списались только с дебетового в 11-15. Никаких проблем.
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
|