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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3061306230633064

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:19

  Vorlon написав:
  clientage написав:Причем и с кредитного и с дебетного одновременно. Идиотыссс

Вы когда загнали свои 365 грн. на счёт? Я в пятницу, списали только с дебетного.

Аналогично. 365 закинул в пятницу, списали только с дебетного.
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:22

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Причем и с кредитного и с дебетного одновременно. Идиотыссс

По ходу это становится новой фишкой по Виике - "каждый год 31 декабря мы с друзями ходим в баню..." - нет не так "каждый год Тася по Виике списывает абонку дважды - со своих и с кредитных, после чего начинается возврат неправомерно списанной суммы для чего надо позвонить на ГЛ и оставить заявку". :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:29

Re: ТАСКОМБАНК

Подправил св. наблюдения
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:29

Flamingo
Похоже проблемы только у тех, кто зажимал 365 грн. до последнего :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:46

Re: ТАСКОМБАНК

Ну а что, имею право )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 10:55

Re: ТАСКОМБАНК

  Flamingo написав:неправомерно списанной суммы для чего надо позвонить на ГЛ и оставить заявку".


а хто не позвонить той молодець, і банк в профіті ):
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:14

  clientage написав:имею право )

Безусловно. Но я стараюсь избегать ситуаций, которые грозят ненужными проблемами на ровном месте.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:21

А списание кредитиных в счет абонки как-то видно в ТАС2У, или, просто, уменьшается баланс?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:22

  Кочевник написав:Щойно списали абонку по Weekend.

О. А я вывел в ноль 29-го числа, и ничего не списали :)
Планирую закрывать. Заменю на две валютные Б5.
Пытался в субботу, но стажер-проффесионал отделения на Хрещатике не смог найти меня в базе :D Через недельку попробую повторно.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 11:22

  Vorlon написав:Flamingo
Похоже проблемы только у тех, кто зажимал 365 грн. до последнего :?

Я забыла закинуть деньги для абонки. Перевела в 10:30 сегодня, списались только с дебетового в 11-15. Никаких проблем. :D
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vollena71
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