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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:40
Re: ТАСКОМБАНК
Проблему с исчезнувшим платежем по коммуналке решили буквально за 1 день после моего сообщения (спасибо представителям Поддержки банка на форуме). Так же пару дней назад пришел бонус за друга - мне было приятно подтвердить ему, что все преимущества от использования (какие бы ни мелкие) таки имеют место быть, пусть и с опозданием.
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