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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3062306330643065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:40

Re: ТАСКОМБАНК

Проблему с исчезнувшим платежем по коммуналке решили буквально за 1 день после моего сообщения (спасибо представителям Поддержки банка на форуме). Так же пару дней назад пришел бонус за друга - мне было приятно подтвердить ему, что все преимущества от использования (какие бы ни мелкие) таки имеют место быть, пусть и с опозданием.
Slx
 
Повідомлень: 324
З нами з: 23.07.18
Подякував: 93 раз.
Подякували: 31 раз.
 
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  #<1 ... 3062306330643065
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