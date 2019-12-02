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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3062306330643065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
31
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 13:40

Re: ТАСКОМБАНК

Проблему с исчезнувшим платежем по коммуналке решили буквально за 1 день после моего сообщения (спасибо представителям Поддержки банка на форуме). Так же пару дней назад пришел бонус за друга - мне было приятно подтвердить ему, что все преимущества от использования (какие бы ни мелкие) таки имеют место быть, пусть и с опозданием.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:06

Re: ТАСКОМБАНК

Панове, я правильно зрозумів, що для купівлі валюти потрібно:
1) відкрити Велика П'ятірка USD (UAH вже є) - для купівлі на неї
2) відкрити Ощадний USD (UAH вже є) - для виходу в кеш
?

При відкритті Велика П'ятірка USD до неї відкривають нову кредитну лінію, чи можна її як дебетову оформити?
Можна купляти USD з ощадного рахунку UAH, чи можлива виключно операція між двома картами?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:22

  Rebel написав:Панове, я правильно зрозумів, що для купівлі валюти потрібно:
1) відкрити Велика П'ятірка USD (UAH вже є) - для купівлі на неї
2) відкрити Ощадний USD (UAH вже є) - для виходу в кеш
?

При відкритті Велика П'ятірка USD до неї відкривають нову кредитну лінію, чи можна її як дебетову оформити?
Можна купляти USD з ощадного рахунку UAH, чи можлива виключно операція між двома картами?

1,2 - Так
- Кредитки у валюті не видають - тому тільки дебетка
- Тільки між двома картами
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:31

  KVV написав:- Тільки між двома картами

Це незручно - на Велика Пʼятірка постійно борг висить.
Значить потрібно додати ще один пункт:
3) відкрити гривневу Платівка.
Чи краще відкрити Платівка USD + Платівка UAH?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:35

  Rebel написав:
  KVV написав:- Тільки між двома картами

Це незручно - на Велика Пʼятірка постійно борг висить.
Значить потрібно додати ще один пункт:
3) відкрити гривневу Платівка.
Чи краще відкрити Платівка USD + Платівка UAH?

Нащо вам Платівка? Вводити-виводити гривню й валюту краще через Ощадні, це безкоштовно, а поповнення Платівки - з комісією
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:38

  Rebel написав:
  KVV написав:- Тільки між двома картами

Це незручно - на Велика Пʼятірка постійно борг висить.
Значить потрібно додати ще один пункт:
3) відкрити гривневу Платівка.
Чи краще відкрити Платівка USD + Платівка UAH?

Не краще - вхід на $ Платівку при валютообміні буде з комісом

  Faceless написав:Нащо вам Платівка? Вводити-виводити гривню й валюту краще через Ощадні, це безкоштовно, а поповнення Платівки - з комісією

З Ощадного на Платівку без комісії
Востаннє редагувалось KVV в Пон 02 гру, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:40

  Faceless написав:Нащо вам Платівка?

Потрібна вільна від інших функцій карта, на яку можна завести гривню, і з якої можна купити валюту. Велика П'ятірка не підходить - там кредит висить постійно.
На комісію не звернув уваги. :(

Може відкрити віртуальну Велика П'ятірка UAH, і ганяти кошти по маршруту: Ощадний - віртуальна - Велика П'ятірка USD - Ощадний?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:47

  Rebel написав:
  Faceless написав:Нащо вам Платівка?

Потрібна вільна від інших функцій карта, на яку можна завести гривню, і з якої можна купити валюту. Велика П'ятірка не підходить - там кредит висить постійно.
На комісію не звернув уваги. :(

Тоді схема така
Карта іншого банку->Ощадний грн->Платівка грн->валютообмін на В5$->Ощадний $->Каса


  Rebel написав:Може відкрити віртуальну Велика П'ятірка UAH, і ганяти кошти по маршруту: Ощадний - віртуальна - Велика П'ятірка USD - Ощадний?

Тут не Приват - віртуальні картки це буржуазне ізлішество :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 16:56

  KVV написав:Карта іншого банку->Ощадний грн->Платівка грн->валютообмін на В5$->Ощадний $->Каса

А якщо на першому етапі замість карти іншого банку поставити касу? Там потім візьмуть комісію при переказі на Платівку з Ощадного?

Тут не Приват - віртуальні картки це буржуазне ізлішество :)

Поясніть, чим погана віртуальна карта у ТАС? Крім того, що за неї доведеться заплатити 42 центи. )
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:07

  Rebel написав:А якщо на першому етапі замість карти іншого банку поставити касу? Там потім візьмуть комісію при переказі на Платівку з Ощадного?

Якщо є бажання і час для каси - то можна - буде без комісії(в касі тільки на Ощадний закідувати, а потім самому в Т2Ю з Ощадного на Платівку)

Про яку віртуальну карту йде мова, ди Ви її знайшли?
KVV
 
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