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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 13:40
Проблему с исчезнувшим платежем по коммуналке решили буквально за 1 день после моего сообщения (спасибо представителям Поддержки банка на форуме). Так же пару дней назад пришел бонус за друга - мне было приятно подтвердить ему, что все преимущества от использования (какие бы ни мелкие) таки имеют место быть, пусть и с опозданием.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:06
Панове, я правильно зрозумів, що для купівлі валюти потрібно:
1) відкрити Велика П'ятірка USD (UAH вже є) - для купівлі на неї
2) відкрити Ощадний USD (UAH вже є) - для виходу в кеш
?
При відкритті Велика П'ятірка USD до неї відкривають нову кредитну лінію, чи можна її як дебетову оформити?
Можна купляти USD з ощадного рахунку UAH, чи можлива виключно операція між двома картами?
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Rebel
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:22
Rebel написав:
Панове, я правильно зрозумів, що для купівлі валюти потрібно:
1) відкрити Велика П'ятірка USD (UAH вже є) - для купівлі на неї
2) відкрити Ощадний USD (UAH вже є) - для виходу в кеш
?
При відкритті Велика П'ятірка USD до неї відкривають нову кредитну лінію, чи можна її як дебетову оформити?
Можна купляти USD з ощадного рахунку UAH, чи можлива виключно операція між двома картами?
1,2 - Так
- Кредитки у валюті не видають - тому тільки дебетка
- Тільки між двома картами
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KVV
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:31
KVV написав:
- Тільки між двома картами
Це незручно - на Велика Пʼятірка постійно борг висить.
Значить потрібно додати ще один пункт:
3) відкрити гривневу Платівка.
Чи краще відкрити Платівка USD + Платівка UAH?
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:35
Rebel написав: KVV написав:
- Тільки між двома картами
Це незручно - на Велика Пʼятірка постійно борг висить.
Значить потрібно додати ще один пункт:
3) відкрити гривневу Платівка.
Чи краще відкрити Платівка USD + Платівка UAH?
Нащо вам Платівка? Вводити-виводити гривню й валюту краще через Ощадні, це безкоштовно, а поповнення Платівки - з комісією
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Faceless
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:38
Rebel написав: KVV написав:
- Тільки між двома картами
Це незручно - на Велика Пʼятірка постійно борг висить.
Значить потрібно додати ще один пункт:
3) відкрити гривневу Платівка.
Чи краще відкрити Платівка USD + Платівка UAH?
Не краще - вхід на $ Платівку при валютообміні буде з комісом
Faceless написав:
Нащо вам Платівка? Вводити-виводити гривню й валюту краще через Ощадні, це безкоштовно, а поповнення Платівки - з комісією
З Ощадного на Платівку без комісії
Востаннє редагувалось KVV
в Пон 02 гру, 2019 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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KVV
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:40
Faceless написав:
Нащо вам Платівка?
Потрібна вільна від інших функцій карта, на яку можна завести гривню, і з якої можна купити валюту. Велика П'ятірка не підходить - там кредит висить постійно.
На комісію не звернув уваги.
Може відкрити віртуальну Велика П'ятірка UAH, і ганяти кошти по маршруту: Ощадний - віртуальна - Велика П'ятірка USD - Ощадний?
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:47
Rebel написав: Faceless написав:
Нащо вам Платівка?
Потрібна вільна від інших функцій карта, на яку можна завести гривню, і з якої можна купити валюту. Велика П'ятірка не підходить - там кредит висить постійно.
На комісію не звернув уваги.
Тоді схема така
Карта іншого банку->Ощадний грн->Платівка грн->валютообмін на В5$->Ощадний $->Каса
Rebel написав:
Може відкрити віртуальну Велика П'ятірка UAH, і ганяти кошти по маршруту: Ощадний - віртуальна - Велика П'ятірка USD - Ощадний?
Тут не Приват - віртуальні картки це буржуазне ізлішество
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Додано: Пон 02 гру, 2019 16:56
KVV написав:
Карта іншого банку->Ощадний грн->Платівка грн->валютообмін на В5$->Ощадний $->Каса
А якщо на першому етапі замість карти іншого банку поставити касу? Там потім візьмуть комісію при переказі на Платівку з Ощадного?
Тут не Приват - віртуальні картки це буржуазне ізлішество
Поясніть, чим погана віртуальна карта у ТАС? Крім того, що за неї доведеться заплатити 42 центи. )
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:07
Rebel написав:
А якщо на першому етапі замість карти іншого банку поставити касу? Там потім візьмуть комісію при переказі на Платівку з Ощадного?
Якщо є бажання і час для каси - то можна - буде без комісії(в касі тільки на Ощадний закідувати, а потім самому в Т2Ю з Ощадного на Платівку)
Про яку віртуальну карту йде мова, ди Ви її знайшли?
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KVV
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