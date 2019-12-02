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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:51
Добрый вечер. Ребята вопрос практического характера. Кто то осуществлял валютообмен в ночное время? Если после 12 ночи попробовать сделать эту операцию,то она пройдет онлайн? Заранее спасибо.
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_PORT_UA
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:54
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята вопрос практического характера. Кто то осуществлял валютообмен в ночное время? Если после 12 ночи попробовать сделать эту операцию,то она пройдет онлайн? Заранее спасибо.
Осуществлял, без разницы
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:59
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:07
Вкладчик1234 написав:
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
Вище говорили на суміжну тему. Теоретично може підійти віртуальна.
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:20
Вкладчик1234 написав:
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
Можно, ограничений на кол-во Б5 без лимита, насколько знаю, нет
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:21
Вкладчик1234 написав:
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
можно,у меня две Б5 в грн.(одна из них с кредитным лимитом) и одна Б5 в долларах
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:23
Вкладчик1234 написав:
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
Взагалі можна, на практиці бувають приколи/проколи. Пробуйте.
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