ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:51
Добрый вечер. Ребята вопрос практического характера. Кто то осуществлял валютообмен в ночное время? Если после 12 ночи попробовать сделать эту операцию,то она пройдет онлайн? Заранее спасибо.
_PORT_UA
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:54
_PORT_UA написав:
Добрый вечер. Ребята вопрос практического характера. Кто то осуществлял валютообмен в ночное время? Если после 12 ночи попробовать сделать эту операцию,то она пройдет онлайн? Заранее спасибо.
Осуществлял, без разницы
Faceless
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Додано: Пон 02 гру, 2019 17:59
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:07
Вкладчик1234 написав:
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
Вище говорили на суміжну тему. Теоретично може підійти віртуальна.
Rebel
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:20
Вкладчик1234 написав:
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
Можно, ограничений на кол-во Б5 без лимита, насколько знаю, нет
Faceless
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:21
Вкладчик1234 написав:
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
можно,у меня две Б5 в грн.(одна из них с кредитным лимитом) и одна Б5 в долларах
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velvet
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:23
Вкладчик1234 написав:
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
Взагалі можна, на практиці бувають приколи/проколи. Пробуйте.
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klug
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Додано: Пон 02 гру, 2019 19:38
Подскажите банк не видит операции в валюте, только в грн.
позвонил на горячку, уточнить что за отказ пришел (т.к. знал, что тут будут проблемы с блокировкой и списанием, лимиты помогли. пошли отлупы). т.к. в смс нет не суммы не от кого. банк видит операцию в грн, и что она приходит в $ нет возможности узнать. уточнил по той операции, оказалось все операции отличные от грн, банк видит в грн по курсу. так ли это?, или мне попался такой оператор.
anis
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:29
anis написав:
Подскажите банк не видит операции в валюте, только в грн.
По Weekend Card приходят такого плана СМС, из которых очевидно, что когда транзакция в валюте, то она видна как валютная.
119.40 USD KUPIVLYA, CASHBACK 57.25 UAH [...] ZALYSHOK 510.70 UAH 3.08 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 8 675.55 UAH
Возможно в вашем случае продавец и его банк сами в гривну переводят (DCC -
https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_c ... conversion
)
Esq
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Додано: Пон 02 гру, 2019 20:33
Паралельно и другими картами покупаю везде идёт списание и блокировки в $
Тут же операции блока почему-то в $ , а списание банк видит в грн, хоть я думаю это на оператора такого попал, так как и блоки мне в грн называли, хоть по выписке она у меня в $
anis
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