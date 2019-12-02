Додано: Пон 02 гру, 2019 17:59

Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин