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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:51
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый вечер. Ребята вопрос практического характера. Кто то осуществлял валютообмен в ночное время? Если после 12 ночи попробовать сделать эту операцию,то она пройдет онлайн? Заранее спасибо.
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:54
Додано: Пон 02 гру, 2019 17:59
Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:07
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:20
Додано: Пон 02 гру, 2019 18:21
можно,у меня две Б5 в грн.(одна из них с кредитным лимитом) и одна Б5 в долларах
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Додано: Пон 02 гру, 2019 18:23
Взагалі можна, на практиці бувають приколи/проколи. Пробуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 02 гру, 2019 19:38
операции в $
Подскажите банк не видит операции в валюте, только в грн.
позвонил на горячку, уточнить что за отказ пришел (т.к. знал, что тут будут проблемы с блокировкой и списанием, лимиты помогли. пошли отлупы).
т.к. в смс нет не суммы не от кого.
банк видит операцию в грн, и что она приходит в $ нет возможности узнать.
уточнил по той операции, оказалось все операции отличные от грн, банк видит в грн по курсу.
так ли это?, или мне попался такой оператор.
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:29
По Weekend Card приходят такого плана СМС, из которых очевидно, что когда транзакция в валюте, то она видна как валютная.
Возможно в вашем случае продавец и его банк сами в гривну переводят (DCC -
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:33
Re: ТАСКОМБАНК
Паралельно и другими картами покупаю везде идёт списание и блокировки в $
Тут же операции блока почему-то в $ , а списание банк видит в грн, хоть я думаю это на оператора такого попал, так как и блоки мне в грн называли, хоть по выписке она у меня в $
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