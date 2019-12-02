RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3064306530663067>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 189
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:51

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый вечер. Ребята вопрос практического характера. Кто то осуществлял валютообмен в ночное время? Если после 12 ночи попробовать сделать эту операцию,то она пройдет онлайн? Заранее спасибо.
_PORT_UA
 
Повідомлень: 271
З нами з: 09.02.14
Подякував: 14 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:54

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Ребята вопрос практического характера. Кто то осуществлял валютообмен в ночное время? Если после 12 ночи попробовать сделать эту операцию,то она пройдет онлайн? Заранее спасибо.

Осуществлял, без разницы
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26072
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 6110 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 17:59

Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9825
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6422 раз.
Подякували: 2615 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:07

  Вкладчик1234 написав:Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?

Вище говорили на суміжну тему. Теоретично може підійти віртуальна.
Rebel
 
Повідомлень: 77
З нами з: 08.12.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:20

  Вкладчик1234 написав:Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?

Можно, ограничений на кол-во Б5 без лимита, насколько знаю, нет
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26072
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1130 раз.
Подякували: 6110 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:21

  Вкладчик1234 написав:Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?

можно,у меня две Б5 в грн.(одна из них с кредитным лимитом) и одна Б5 в долларах
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2498
З нами з: 06.03.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 294 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 18:23

  Вкладчик1234 написав:Для валютообмена нельзя открыть ещё одну Б5 в гривне, только без кредитного лимита (помимо валютной Б5)?

Взагалі можна, на практиці бувають приколи/проколи. Пробуйте.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3797
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 19:38

операции в $

Подскажите банк не видит операции в валюте, только в грн.
позвонил на горячку, уточнить что за отказ пришел (т.к. знал, что тут будут проблемы с блокировкой и списанием, лимиты помогли. пошли отлупы).
т.к. в смс нет не суммы не от кого.
банк видит операцию в грн, и что она приходит в $ нет возможности узнать.
уточнил по той операции, оказалось все операции отличные от грн, банк видит в грн по курсу.
так ли это?, или мне попался такой оператор.
anis
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 22.11.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:29

  anis написав:Подскажите банк не видит операции в валюте, только в грн.


По Weekend Card приходят такого плана СМС, из которых очевидно, что когда транзакция в валюте, то она видна как валютная.

119.40 USD KUPIVLYA, CASHBACK 57.25 UAH [...] ZALYSHOK 510.70 UAH 3.08 USD 0.00 EUR 0.00 GBP DOSTYPNYI KRED LIMIT 8 675.55 UAH


Возможно в вашем случае продавец и его банк сами в гривну переводят (DCC - https://en.wikipedia.org/wiki/Dynamic_c ... conversion)
Esq
 
Повідомлень: 1424
З нами з: 18.08.06
Подякував: 464 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:33

Re: ТАСКОМБАНК

Паралельно и другими картами покупаю везде идёт списание и блокировки в $
Тут же операции блока почему-то в $ , а списание банк видит в грн, хоть я думаю это на оператора такого попал, так как и блоки мне в грн называли, хоть по выписке она у меня в $
anis
 
Повідомлень: 2045
З нами з: 22.11.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3064306530663067>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, J, kostya77, ramaz, v2k і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16722)
02.12.2019 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.