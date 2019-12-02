У меня на кредитной части -1500 всегда, т.е. кред лимит в полном минусе и в том месяце с дебетного списало без всяких задвоений
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:42
У меня на кредитной части -1500 всегда, т.е. кред лимит в полном минусе и в том месяце с дебетного списало без всяких задвоений
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:45
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