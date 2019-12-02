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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:42
clientage написав:
Причем и с кредитного и с дебетного одновременно. Телепні )
Агаа. Тут двухходовочка нарисовалась. Я загнал 365 на дебетку вот около 10:00. В 10:02 увидел -365 на дебетку и кредитке. А вот в 10:25 кредитные вернулись и блок на дебетку попал. Технологии см, однако )
У меня на кредитной части -1500 всегда, т.е. кред лимит в полном минусе и в том месяце с дебетного списало без всяких задвоений
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Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46
Faceless написав:
...ограничений на кол-во Б5 без лимита... нет
Есть общее ограничение — не более 5 платёжных карт с разными счётами.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:04
KVV написав: Faceless написав:
Нащо вам Платівка? Вводити-виводити гривню й валюту краще через Ощадні, це безкоштовно, а поповнення Платівки - з комісією
З Ощадного на Платівку без комісії
Дивлюсь тарифи Платівка:Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті безготівкового поповнення картки/рахунку:
Що надійшли з рахунків Клієнта або інших фізчиних осіб, відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК"
0,5% мінімум 5 грн.**
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Додано: Вів 03 гру, 2019 09:13
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см 2.2.4 Зарахування цільових коштів
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