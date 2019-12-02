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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3064306530663067

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 189
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:42

  clientage написав:Причем и с кредитного и с дебетного одновременно. Телепні )
Агаа. Тут двухходовочка нарисовалась. Я загнал 365 на дебетку вот около 10:00. В 10:02 увидел -365 на дебетку и кредитке. А вот в 10:25 кредитные вернулись и блок на дебетку попал. Технологии см, однако )

У меня на кредитной части -1500 всегда, т.е. кред лимит в полном минусе и в том месяце с дебетного списало без всяких задвоений ;)
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 20:45

  clientage написав:Ну а что, имею право )

естественно, как и наяривать на ГЛ про отмену вы тоже имеете полное право... надо правами пользоваться по полной :twisted:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:...ограничений на кол-во Б5 без лимита... нет
Есть общее ограничение — не более 5 платёжных карт с разными счётами.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 09:04

  KVV написав:
  Faceless написав:Нащо вам Платівка? Вводити-виводити гривню й валюту краще через Ощадні, це безкоштовно, а поповнення Платівки - з комісією

З Ощадного на Платівку без комісії

Дивлюсь тарифи Платівка:
Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті безготівкового поповнення картки/рахунку:
Що надійшли з рахунків Клієнта або інших фізчиних осіб, відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК"
0,5% мінімум 5 грн.**
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 09:13

Rebel
см 2.2.4 Зарахування цільових коштів
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:21

Re: ТАСКОМБАНК

коллеги, напомните плиз, а то давненько ТАСом не пользовался... переводы с карты на карту с плативки ТАСа на чужие счета будет без комиссии?!?
Смотрю в тарифах Плата за здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):4.7.1-4.7.3 Не тарифікується.
посоветуйте плиз, как лучше с ТАСа уносить дистанционно и бесплатно ;)
Зображення
PS: помнится ТАS2U (Мобільний додаток) вводил комис за польование своим сервисом.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:25

Re: ТАСКОМБАНК

Альфой с плативки получится забрать без комиссии?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:38

  Lost написав:Альфой с плативки получится забрать без комиссии?!?


Да.
Kevin
 
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