У меня на кредитной части -1500 всегда, т.е. кред лимит в полном минусе и в том месяце с дебетного списало без всяких задвоений
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:42
У меня на кредитной части -1500 всегда, т.е. кред лимит в полном минусе и в том месяце с дебетного списало без всяких задвоений
Додано: Пон 02 гру, 2019 20:45
Додано: Пон 02 гру, 2019 22:46
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 03 гру, 2019 09:04
Дивлюсь тарифи Платівка:
Плата за зарахування коштів на рахунок в результаті безготівкового поповнення картки/рахунку:
Що надійшли з рахунків Клієнта або інших фізчиних осіб, відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК"
0,5% мінімум 5 грн.**
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:21
Re: ТАСКОМБАНК
коллеги, напомните плиз, а то давненько ТАСом не пользовался... переводы с карты на карту с плативки ТАСа на чужие счета будет без комиссии?!?
Смотрю в тарифах Плата за здійснення операцій через систему ТАS2U (Мобільний додаток/Інтернет-банкінг):4.7.1-4.7.3 Не тарифікується.
посоветуйте плиз, как лучше с ТАСа уносить дистанционно и бесплатно
PS: помнится ТАS2U (Мобільний додаток) вводил комис за польование своим сервисом.
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:25
Re: ТАСКОМБАНК
Альфой с плативки получится забрать без комиссии?!?
Додано: Вів 03 гру, 2019 11:55
MASolomko
Всего счетов, или всего Б5 счетов? у меня всего 7 карт с отдельными счетами в этом банке.
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:21
Re: ТАСКОМБАНК
|