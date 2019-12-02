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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3065306630673068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 189
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
34
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:25

  Lost написав:посоветуйте плиз, как лучше с ТАСа уносить дистанционно и бесплатно ;)
.


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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27

Re: ТАСКОМБАНК

можно пополнять чужой ощадный рахунок в кассе налом?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 12:43

  Hack-Stock написав:можно пополнять чужой ощадный рахунок в кассе налом?

В терминале. Кассирки паспорт просят.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:06

  wig написав:В терминале.

А розкажіть як. Я покрутив меню того апарату і не знайшов як закинути гроші на Ощадний напряму. Все через картку.
При тому я хотів поповнити свій рахунок. :)
Чи має на увазі інший термінал, не ТАС у зоні 24/7?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 13:08

  Rebel написав:
  wig написав:В терминале.

А розкажіть як. Я покрутив меню того апарату і не знайшов як закинути гроші на Ощадний напряму. Все через картку.

Там есть пункт "Депозиты". Его и пополнять, по номеру счета. Правда, сейчас уже iban, жуть если весь набирать придется.
wig
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Повідомлень: 4481
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  #<1 ... 3065306630673068
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