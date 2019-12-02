С Плативки - через Монину приложуху.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:25
С Плативки - через Монину приложуху.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27
Re: ТАСКОМБАНК
можно пополнять чужой ощадный рахунок в кассе налом?
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:43
Додано: Вів 03 гру, 2019 13:06
Додано: Вів 03 гру, 2019 13:08
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