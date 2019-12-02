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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 12:25
Lost написав:
посоветуйте плиз, как лучше с ТАСа уносить дистанционно и бесплатно
.
С Плативки - через Монину приложуху.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:27
можно пополнять чужой ощадный рахунок в кассе налом?
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Hack-Stock
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Додано: Вів 03 гру, 2019 12:43
Hack-Stock написав:
можно пополнять чужой ощадный рахунок в кассе налом?
В терминале. Кассирки паспорт просят.
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wig
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:06
wig написав:
В терминале.
А розкажіть як. Я покрутив меню того апарату і не знайшов як закинути гроші на Ощадний напряму. Все через картку.
При тому я хотів поповнити свій рахунок.
Чи має на увазі інший термінал, не ТАС у зоні 24/7?
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Rebel
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:08
Rebel написав: wig написав:
В терминале.
А розкажіть як. Я покрутив меню того апарату і не знайшов як закинути гроші на Ощадний напряму. Все через картку.
Там есть пункт "Депозиты". Его и пополнять, по номеру счета. Правда, сейчас уже iban, жуть если весь набирать придется.
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wig
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Додано: Вів 03 гру, 2019 13:40
Faceless написав: MASolomko написав: Faceless написав:
...ограничений на кол-во Б5 без лимита... нет
Есть общее ограничение — не более 5 платёжных карт с разными счётами.
А откуда инфа? Впервые слышу
Підтверджую. При спроб відкрити 6-ту картку вимагають письмових пояснень з якою метою вона відкривається, а далі просто ігнор. Хотів відкрити акційну безконтактну В5 під валюту - досі чекаю на результати розгляду у високих кабінетах, хоч уже і акції давно немає. Інформація про обмеження на кількість карток також неодноразово підтверджена офіційним представником.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 15:28
demichh написав:
Всего счетов, или всего Б5 счетов?
Счетов, которые привязаны к платёжным картам.
Faceless написав:
А откуда инфа? Впервые слышу
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MASolomko
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Додано: Вів 03 гру, 2019 16:02
MASolomko написав: Faceless написав:
А откуда инфа? Впервые слышу
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Это таки дезинформация
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Faceless
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