а разве выход с плативки р2р без комиса?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:06
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:09
Логан1919, буде...
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Додано: Вів 03 гру, 2019 20:17
Доброго времени суток, как сейчас надо отправлять деньги на ощадный?
Вчера в п24 сформировал платеж по реквизитам на ощадник - указал iban, сегодня в П24 пришло уведомление что неправильные реквизиты, проверили с оперетором в чате - говорит неверные реквизиты, оформили заявку на возврат
Что подскажите как СЭП слать?
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:22
Diablo1977 Ибан, инн, фио. Всё доходит без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 03 гру, 2019 20:37
На Моню - без комиссии (моно приложение). Постоянно пользуюсь.
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Додано: Вів 03 гру, 2019 20:38
Re: ТАСКОМБАНК
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:08
странно, счет iban взял в tas2you, инн указал, причем делал с двух аккаунтов (т.е. делал со своего п24 на свой ощадник и с п24 супруги на ее ощадник) и в обоих случаях зависли деньги
Сначала пробовал напрямую с монобанка (депозит) на тас, с моно тоже не прошло, решил через приват сделать
Додано: Вів 03 гру, 2019 21:30
Додано: Сер 04 гру, 2019 12:40
Пока iban не требуют - ввожу по-старому 2620...
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
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