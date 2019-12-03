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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3066306730683069

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 190
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
45
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:06

  jay2004 написав:
  Lost написав:посоветуйте плиз, как лучше с ТАСа уносить дистанционно и бесплатно ;)
.


С Плативки - через Монину приложуху.
а разве выход с плативки р2р без комиса?
логан1919
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:09

Логан1919, буде... :wink:
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:17

Доброго времени суток, как сейчас надо отправлять деньги на ощадный?
Вчера в п24 сформировал платеж по реквизитам на ощадник - указал iban, сегодня в П24 пришло уведомление что неправильные реквизиты, проверили с оперетором в чате - говорит неверные реквизиты, оформили заявку на возврат :(
Что подскажите как СЭП слать?
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:22

Diablo1977 Ибан, инн, фио. Всё доходит без проблем.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:37

  логан1919 написав:
  jay2004 написав:
  Lost написав:посоветуйте плиз, как лучше с ТАСа уносить дистанционно и бесплатно ;)
.


С Плативки - через Монину приложуху.
а разве выход с плативки р2р без комиса?


На Моню - без комиссии (моно приложение). Постоянно пользуюсь.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 20:38

Re: ТАСКОМБАНК

  Diablo1977 написав:говорит неверные реквизиты,

А шо неправильне?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:08

странно, счет iban взял в tas2you, инн указал, причем делал с двух аккаунтов (т.е. делал со своего п24 на свой ощадник и с п24 супруги на ее ощадник) и в обоих случаях зависли деньги :(

Сначала пробовал напрямую с монобанка (депозит) на тас, с моно тоже не прошло, решил через приват сделать
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 21:30

  Faceless написав:
  MASolomko написав:
  Faceless написав:А откуда инфа? Впервые слышу
Горячка

Это таки дезинформация

Всё может быть конечно, но... не только горячка об этом глаголит... оф пред в личке мне тож самое ответствовал пару недель назад...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 09:19

После п2п на вику, когда можно $ покупать?
Спасибо)
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 12:40

  wig написав:Там есть пункт "Депозиты". Его и пополнять, по номеру счета. Правда, сейчас уже iban, жуть если весь набирать придется.

Пока iban не требуют - ввожу по-старому 2620...
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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  #<1 ... 3066306730683069
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