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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:23
ТАСька вводить в оману - у ТАС2Ю досі показує до 11% на Ощадному, на сайті реклама: "Депозит Ощадний до 11% річних у гривні", а щоб дізнатися правду треба ритися у розділі документів. Я знаю, що 10 - це до 11, але ж майте совість, шахраї-аматори.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:35
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