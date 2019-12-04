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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 гру, 2019 16:23
ТАСька вводить в оману - у ТАС2Ю досі показує до 11% на Ощадному, на сайті реклама: "Депозит Ощадний до 11% річних у гривні", а щоб дізнатися правду треба ритися у розділі документів. Я знаю, що 10 - це до 11, але ж майте совість, шахраї-аматори.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 04 гру, 2019 16:35
klug написав:
ТАСька вводить в оману - у ТАС2Ю досі показує до 11% на Ощадному, на сайті реклама: "Депозит Ощадний до 11% річних у гривні", а щоб дізнатися правду треба ритися у розділі документів. Я знаю, що 10 - це до 11, але ж майте совість, шахраї-аматори.
Можно и до 20% написать)
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mihasik
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Додано: Сер 04 гру, 2019 18:14
mihasik написав: klug написав:
ТАСька вводить в оману - у ТАС2Ю досі показує до 11% на Ощадному, на сайті реклама: "Депозит Ощадний до 11% річних у гривні", а щоб дізнатися правду треба ритися у розділі документів. Я знаю, що 10 - це до 11, але ж майте совість, шахраї-аматори.
Можно и до 20% написать)
Можна ще вивести круту формулу капіталізації для депо з вільним доступом, як деякі інноваційні банки з відділеннями і без ліцензії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Сер 04 гру, 2019 18:27
klug написав:
ТАСька вводить в оману - у ТАС2Ю досі показує до 11% на Ощадному, на сайті реклама: "Депозит Ощадний до 11% річних у гривні", а щоб дізнатися правду треба ритися у розділі документів. Я знаю, що 10 - це до 11, але ж майте совість, шахраї-аматори.
Самое интересное, что в документах тоже пока 11%. Позвонил на горячку - там тоже утверждают, что всё по старому - т.е. 11% по сберу. Может быть эта
новость была-таки фэйком7
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Карамболь
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Додано: Сер 04 гру, 2019 19:12
Фантом написав:Diablo1977
Ибан, инн, фио. Всё доходит без проблем.
Деньги вернулись в приват, подскажите пожалуйста как правильно/через какое меню отправлять платеж с привата в тас, чтобы второй раз не наступать на одни и те же грабли
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Diablo1977
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Додано: Сер 04 гру, 2019 19:26
Карамболь написав:
Самое интересное, что в документах тоже пока 11%. Позвонил на горячку - там тоже утверждают, что всё по старому - т.е. 11% по сберу. Может быть эта
Благодаря некоторым плугам сейчас все покращать, как с 7% по пенсионным в аптеках.
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Slx
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Додано: Сер 04 гру, 2019 20:57
Завтыкал в GPay перебросить карты. За покупку Викой в магазине, в Украине списало доллары по курсу 23,5419. Это откуда такой курс?
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Славик
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Додано: Сер 04 гру, 2019 21:06
Славик написав:
Завтыкал в GPay перебросить карты. За покупку Викой в магазине, в Украине списало доллары по курсу 23,5419. Это откуда такой курс?
курс покупки 23.77 сейчас, минус 1% за конвертацию
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Hack-Stock
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Додано: Сер 04 гру, 2019 22:05
Славик написав:
списало доллары по курсу 23,5419. Это откуда такой курс?
то ще норм,
на вебмані взагалі вже 23.0 торкається..
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greenozon
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