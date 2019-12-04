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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3067306830693070

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:23

ТАСька вводить в оману - у ТАС2Ю досі показує до 11% на Ощадному, на сайті реклама: "Депозит Ощадний до 11% річних у гривні", а щоб дізнатися правду треба ритися у розділі документів. Я знаю, що 10 - це до 11, але ж майте совість, шахраї-аматори.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 16:35

  klug написав:ТАСька вводить в оману - у ТАС2Ю досі показує до 11% на Ощадному, на сайті реклама: "Депозит Ощадний до 11% річних у гривні", а щоб дізнатися правду треба ритися у розділі документів. Я знаю, що 10 - це до 11, але ж майте совість, шахраї-аматори.

Можно и до 20% написать)
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:14

  mihasik написав:
  klug написав:ТАСька вводить в оману - у ТАС2Ю досі показує до 11% на Ощадному, на сайті реклама: "Депозит Ощадний до 11% річних у гривні", а щоб дізнатися правду треба ритися у розділі документів. Я знаю, що 10 - це до 11, але ж майте совість, шахраї-аматори.

Можно и до 20% написать)

Можна ще вивести круту формулу капіталізації для депо з вільним доступом, як деякі інноваційні банки з відділеннями і без ліцензії.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 18:27

  klug написав:ТАСька вводить в оману - у ТАС2Ю досі показує до 11% на Ощадному, на сайті реклама: "Депозит Ощадний до 11% річних у гривні", а щоб дізнатися правду треба ритися у розділі документів. Я знаю, що 10 - це до 11, але ж майте совість, шахраї-аматори.

Самое интересное, что в документах тоже пока 11%. Позвонил на горячку - там тоже утверждают, что всё по старому - т.е. 11% по сберу. Может быть эта новость была-таки фэйком7
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:12

  Фантом написав:Diablo1977 Ибан, инн, фио. Всё доходит без проблем.

Деньги вернулись в приват, подскажите пожалуйста как правильно/через какое меню отправлять платеж с привата в тас, чтобы второй раз не наступать на одни и те же грабли
Diablo1977
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 19:26

  Карамболь написав:Самое интересное, что в документах тоже пока 11%. Позвонил на горячку - там тоже утверждают, что всё по старому - т.е. 11% по сберу. Может быть эта

Благодаря некоторым плугам сейчас все покращать, как с 7% по пенсионным в аптеках. :evil:
Slx
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 20:57

Курс USD при расчете картой

Завтыкал в GPay перебросить карты. За покупку Викой в магазине, в Украине списало доллары по курсу 23,5419. Это откуда такой курс?
Славик
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 21:06

  Славик написав:Завтыкал в GPay перебросить карты. За покупку Викой в магазине, в Украине списало доллары по курсу 23,5419. Это откуда такой курс?

курс покупки 23.77 сейчас, минус 1% за конвертацию
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2019 22:05

Re: ТАСКОМБАНК

  Славик написав:списало доллары по курсу 23,5419. Это откуда такой курс?


то ще норм,
на вебмані взагалі вже 23.0 торкається.. :)
+50грн !
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greenozon
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  #<1 ... 3067306830693070
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