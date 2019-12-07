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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3072307330743075

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 18:52

Неохота в отделение топать. В общем, мимо...[/quote]
Якби поповнення було без обмежень потопали б?[/quote]
Ні. Інтернет-банкінг наше всьо... :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:00

Re: ТАСКОМБАНК

  Квесторе_поверніться написав:Якби поповнення було без обмежень потопали б?


а какие там обмеження?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 19:02

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якби поповнення було без обмежень потопали б?


а какие там обмеження?

Поповнювати від 1000 грн тільки перші 3 місяці дії вкладу...вклад на рік.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 20:47

  Квесторе_поверніться написав:
  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Якби поповнення було без обмежень потопали б?


а какие там обмеження?

Поповнювати від 1000 грн тільки перші 3 місяці дії вкладу...вклад на рік.
пополнение больше суммы вклада,но только первые три месяца
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:48

  anis написав:книжные магазины в пролете mcc 5942

На якому сайті свинорилили?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 22:54

Re: ТАСКОМБАНК

Открывал в отделении акционный депозит. В тас2u его не увидел. Через пару дней позвонил на гарячку. Говорят так и нужно. Но прошла неделя с хвостиком и о чудо он появился с активной кнопкой "Пополнить"
pavyak
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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 23:41

Re: ТАСКОМБАНК

KVV написав:
  anis написав:книжные магазины в пролете mcc 5942

На якому сайті свинорилили?
Разве в ТАС это возможно))
anis
 
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