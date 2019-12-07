Неохота в отделение топать. В общем, мимо...[/quote]
Якби поповнення було без обмежень потопали б?[/quote]
Ні. Інтернет-банкінг наше всьо...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 07 гру, 2019 18:52
Неохота в отделение топать. В общем, мимо...[/quote]
Якби поповнення було без обмежень потопали б?[/quote]
Ні. Інтернет-банкінг наше всьо...
Додано: Суб 07 гру, 2019 19:00
Re: ТАСКОМБАНК
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 07 гру, 2019 19:02
Поповнювати від 1000 грн тільки перші 3 місяці дії вкладу...вклад на рік.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 07 гру, 2019 20:47
пополнение больше суммы вклада,но только первые три месяца
никому не верю
Додано: Суб 07 гру, 2019 22:48
Додано: Суб 07 гру, 2019 22:54
Re: ТАСКОМБАНК
Открывал в отделении акционный депозит. В тас2u его не увидел. Через пару дней позвонил на гарячку. Говорят так и нужно. Но прошла неделя с хвостиком и о чудо он появился с активной кнопкой "Пополнить"
Додано: Суб 07 гру, 2019 23:41
Re: ТАСКОМБАНК
|