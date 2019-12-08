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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3074307530763077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:04

  pavyak написав:у жены заканчивается депозит в Тасе как проще пополнить свой прибутковий депозит? ее карта в мой тас2у не добавляется. Если кидать на викенд то как быстро с него можно переводить на депозит?

Угуу, руцями вбить номер Виики в Т2Ю жены и пополнять траншами до 14999. Потом мона у себя в Т2Ю сразу пополнять депо
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:39

  clientage написав:
  pavyak написав:у жены заканчивается депозит в Тасе как проще пополнить свой прибутковий депозит? ее карта в мой тас2у не добавляется. Если кидать на викенд то как быстро с него можно переводить на депозит?

Угуу, руцями вбить номер Виики в Т2Ю жены и пополнять траншами до 14999. Потом мона у себя в Т2Ю сразу пополнять депо

Вику я уже добавил , хотел в настройках поменять выплату депозита на нее, не дало, нет в списке. Завтра буду перекидывать, но мне ж телефон жены понадобиться, вот в чем проблема.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 21:48

  pavyak написав:
  clientage написав:
  pavyak написав:у жены заканчивается депозит в Тасе как проще пополнить свой прибутковий депозит? ее карта в мой тас2у не добавляется. Если кидать на викенд то как быстро с него можно переводить на депозит?

Угуу, руцями вбить номер Виики в Т2Ю жены и пополнять траншами до 14999. Потом мона у себя в Т2Ю сразу пополнять депо

Вику я уже добавил , хотел в настройках поменять выплату депозита на нее, не дало, нет в списке. Завтра буду перекидывать, но мне ж телефон жены понадобиться, вот в чем проблема.

Ну вайбером/телегой хай кидает те СМСки, ну а шо делать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 01:45

вроде как, возможно "самоотключилась" пролангация у "прбуткового" (ставка была 16,5 должна была сменится на 17,5 но он вернулся на карту)
конечно может быть, шо я её и сам отключил ... но какбы там 500 грн столбилось...
ни у кого похожего не наблюдалось?
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 06:59

  uaprofi написав:вроде как, возможно "самоотключилась" пролангация у "прбуткового" (ставка была 16,5 должна была сменится на 17,5 но он вернулся на карту)
конечно может быть, шо я её и сам отключил ... но какбы там 500 грн столбилось...
ни у кого похожего не наблюдалось?


Нет, на 3 акках - все гуд.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 07:57

  dengon написав:
  Faceless написав:На самом деле - да. Это один тарифный план, разница только в бонусной программе, которая привязана к типу пластика. Собственно потому Пудру можно оформить как допку с существующей Б5

Не совсем, с Пудры еще бесплатный P2P.

Где такое в тарифах? Или на практике?
Slx
 
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  #<1 ... 3074307530763077
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