pavyak написав:у жены заканчивается депозит в Тасе как проще пополнить свой прибутковий депозит? ее карта в мой тас2у не добавляется. Если кидать на викенд то как быстро с него можно переводить на депозит?
Угуу, руцями вбить номер Виики в Т2Ю жены и пополнять траншами до 14999. Потом мона у себя в Т2Ю сразу пополнять депо
pavyak написав:у жены заканчивается депозит в Тасе как проще пополнить свой прибутковий депозит? ее карта в мой тас2у не добавляется. Если кидать на викенд то как быстро с него можно переводить на депозит?
Угуу, руцями вбить номер Виики в Т2Ю жены и пополнять траншами до 14999. Потом мона у себя в Т2Ю сразу пополнять депо
Вику я уже добавил , хотел в настройках поменять выплату депозита на нее, не дало, нет в списке. Завтра буду перекидывать, но мне ж телефон жены понадобиться, вот в чем проблема.
pavyak написав:у жены заканчивается депозит в Тасе как проще пополнить свой прибутковий депозит? ее карта в мой тас2у не добавляется. Если кидать на викенд то как быстро с него можно переводить на депозит?
Угуу, руцями вбить номер Виики в Т2Ю жены и пополнять траншами до 14999. Потом мона у себя в Т2Ю сразу пополнять депо
Вику я уже добавил , хотел в настройках поменять выплату депозита на нее, не дало, нет в списке. Завтра буду перекидывать, но мне ж телефон жены понадобиться, вот в чем проблема.
Ну вайбером/телегой хай кидает те СМСки, ну а шо делать
вроде как, возможно "самоотключилась" пролангация у "прбуткового" (ставка была 16,5 должна была сменится на 17,5 но он вернулся на карту) конечно может быть, шо я её и сам отключил ... но какбы там 500 грн столбилось... ни у кого похожего не наблюдалось?
uaprofi написав:вроде как, возможно "самоотключилась" пролангация у "прбуткового" (ставка была 16,5 должна была сменится на 17,5 но он вернулся на карту) конечно может быть, шо я её и сам отключил ... но какбы там 500 грн столбилось... ни у кого похожего не наблюдалось?
Нет, на 3 акках - все гуд.
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