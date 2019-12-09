RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3075307630773078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 191
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
17%
32
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
46
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
52
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
26
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:48

Re: ТАСКОМБАНК

Сегодня от банка впервые пришло СМС, что с "моего счета списано 0.42$ за услугу SMS-inform, услуга продлена на месяц", хотя я сам ничего не подключал. Это банк самовольно впаривает платные функции, которые мне как клиенту не нужны? Было у кого-нибудь такое, можно ли отказаться и вернуть деньги?
Dobrofey
 
Повідомлень: 950
З нами з: 24.04.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:55

  Dobrofey написав:Сегодня от банка впервые пришло СМС, что с "моего счета списано 0.42$ за услугу SMS-inform, услуга продлена на месяц", хотя я сам ничего не подключал. Это банк самовольно впаривает платные функции, которые мне как клиенту не нужны? Было у кого-нибудь такое, можно ли отказаться и вернуть деньги?
Вернуть деньги не получится, а вот отказаться можно. По телефону или в приложении. Тоже было такое..
логан1919
 
Повідомлень: 313
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:56

  Dobrofey написав:Сегодня от банка впервые пришло СМС, что с "моего счета списано 0.42$ за услугу SMS-inform, услуга продлена на месяц", хотя я сам ничего не подключал. Это банк самовольно впаривает платные функции, которые мне как клиенту не нужны? Было у кого-нибудь такое, можно ли отказаться и вернуть деньги?

Да, бывает тазик сам включает смс банкинг. Пока никому ничего доказать не удалось и вернуть деньги тоже
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 10035
З нами з: 23.01.13
Подякував: 291 раз.
Подякували: 1422 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 13:18

  Dobrofey написав:Сегодня от банка впервые пришло СМС, что с "моего счета списано 0.42$ за услугу SMS-inform, услуга продлена на месяц", хотя я сам ничего не подключал. Это банк самовольно впаривает платные функции, которые мне как клиенту не нужны? Было у кого-нибудь такое, можно ли отказаться и вернуть деньги?

Дайте угадаю - Вам сегодня на Пластинку капнули проценты (или вернулся депо) ну и дальше произошло то что Вы написали - правильно? Классическая схема Таси ;(. Вернуть свои деньги сможете только в случае если у Вас есть копия заявления при открытии Вашей Пластинки в котором Вы просите отключить СМС информирование. Если такое заявление не писали - лучше сходите напишите чтобы было, потому как неровен час в следующую выплаты "услуга" может переподключится ;(. Но можно и рискнуть и отключить просто через горячку ;). До следующего раза :mrgreen:
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3476
З нами з: 20.03.15
Подякував: 55 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 16:26

  Stringer написав:
  Dobrofey написав:Сегодня от банка впервые пришло СМС, что с "моего счета списано 0.42$ за услугу SMS-inform, услуга продлена на месяц", хотя я сам ничего не подключал. Это банк самовольно впаривает платные функции, которые мне как клиенту не нужны? Было у кого-нибудь такое, можно ли отказаться и вернуть деньги?

Да, бывает тазик сам включает смс банкинг. Пока никому ничего доказать не удалось и вернуть деньги тоже

Чому не вдалося...вдалося.
СМС відключалось цидулою в відділенні.
Самовільно підключилось.
Списані пару грн повернули.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30605
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:22

  dengon написав:
  Slx написав:Где такое в тарифах? Или на практике?

п. 4.1.5.

Если для вас 1,5% +15 грн. - это бесплатно, то чтоб я так жил...
Исправлено: Да, теперь увидел. Спасибо.
Востаннє редагувалось Slx в Пон 09 гру, 2019 20:53, всього редагувалось 2 разів.
Slx
 
Повідомлень: 332
З нами з: 23.07.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:30

  Slx написав:
  dengon написав:
  Slx написав:Где такое в тарифах? Или на практике?

п. 4.1.5.

Если для вас 1,5% +15 грн. - это бесплатно, то чтоб я так жил...

Не тарифікується для карток Mastercard World Pudrа
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30605
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1532 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 20:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Slx написав:
  dengon написав:п. 4.1.5.

Если для вас 1,5% +15 грн. - это бесплатно, то чтоб я так жил...

Не тарифікується для карток Mastercard World Pudrа

Видимо простуда на мне сказывается, спасибо. Не разобрал текст.
Хотя браузер тоже подзадолбал каждый раз заставлять меня увеличивать pdf до 250% вместо его мини- "Автоматического размера".
Slx
 
Повідомлень: 332
З нами з: 23.07.18
Подякував: 99 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:01

  pavyak написав:
  clientage написав:
  pavyak написав:у жены заканчивается депозит в Тасе как проще пополнить свой прибутковий депозит? ее карта в мой тас2у не добавляется. Если кидать на викенд то как быстро с него можно переводить на депозит?

Угуу, руцями вбить номер Виики в Т2Ю жены и пополнять траншами до 14999. Потом мона у себя в Т2Ю сразу пополнять депо

Так все и было пришлось ручками набирать номер Виики + смс с телефона жены. А была бы возможность открывать акционный дистанционно, не делал бы лишних движений. А так пока досвидания Тася.
pavyak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 15.02.10
Подякував: 19 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 22:09

Re: ТАСКОМБАНК

  pavyak написав:пришлось ручками набирать номер Виики

так дельный же совет нам дали
viewtopic.php?p=4812598#p4812598
...могли б сэкономить на повторных вводах номера
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 29792
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2374 раз.
Подякували: 3446 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 3075307630773078
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: solomia, V2, wolt450, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.